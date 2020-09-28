Армения и Азербайджан обещают воевать долго

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 28 сентября в ответ на вопрос о возможном признании Арменией независимости Нагорного Карабаха, что в Кремле призывают «все стороны, прежде всего стороны конфликта, к максимальной сдержанности, к отказу от военных методов ведения дел и также к отказу от любых шагов, которые могут спровоцировать дальнейшее нежелательное обострение ситуации, и без того находящейся на стадии, по сути, военного столкновения». Отвечая на вопрос, состоится ли разговор президента Владимира Путина с Алиевым (разговор с Пашиняном состоялся по его инициативе 27 сентября), Песков не стал отрицать его возможности в случае такой необходимости. Он также отметил, что Россия находится в полном контакте с Турцией, которая открыто поддерживает Азербайджан.