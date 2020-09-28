Армения и Азербайджан обещают воевать долго

Армения и Азербайджан обещают воевать долгоНо реально это зависит от силы международного давления
Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил во время брифинга в Баку 28 сентября, что начавшийся днем ранее интенсивный вооруженный конфликт с Арменией – «для нашего народа это отечественная война. Такие события случаются в судьбе каждого народа». Ранее в понедельник в своем обращении к народу президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, процитировав известное высказывание наркома иностранных дел СССР Вячеслава Молотова 22 июня 1941 г.: «Наше дело правое, победа будет за нами».
В свою очередь, советник премьер-министра Армении Никола Пашиняна и бывший министр обороны страны Вагаршак Арутюнян в интервью YouTube-каналу «И грянул Грэм» заявил: «Мы готовимся к долгосрочной войне. Почему? Потому что я еще раз говорю, что здесь главный игрок – не Азербайджан, а Турция. Она преследует свои геополитические интересы. Продолжительность войны будет зависеть от многих факторов: от того, как будут идти боевые действия, от реакции международного сообщества, а Азербайджан будет использовать это для своих игр».
В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 28 сентября в ответ на вопрос о возможном признании Арменией независимости Нагорного Карабаха, что в Кремле призывают «все стороны, прежде всего стороны конфликта, к максимальной сдержанности, к отказу от военных методов ведения дел и также к отказу от любых шагов, которые могут спровоцировать дальнейшее нежелательное обострение ситуации, и без того находящейся на стадии, по сути, военного столкновения». Отвечая на вопрос, состоится ли разговор президента Владимира Путина с Алиевым (разговор с Пашиняном состоялся по его инициативе 27 сентября), Песков не стал отрицать его возможности в случае такой необходимости. Он также отметил, что Россия находится в полном контакте с Турцией, которая открыто поддерживает Азербайджан.
Очевидно, что стороны конфликта дают понять, что он может быть судьбоносным и длительным, говорит дипломатический источник, знакомый с позициями сторон. На практике же это, скорее всего, означает, что азербайджанской стороне надо предъявить убедительную победу, которая на данный момент не достигнута, а армянской – «преподать урок» и нанести своему противнику существенный урон. То, что Армения объявила 27 сентября всеобщую, а Азербайджан 28 сентября – частичную мобилизацию, также объясняется этим обстоятельством, продолжает собеседник «Ведомостей». Однако при должном внешнем давлении со стороны всех сторон, не заинтересованных в конфликте, его острая фаза может прекратиться через несколько дней, полагает он.
По оценке редактора журнала «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского, на длительный конфликт высокой интенсивности обеим сторонам не хватит ресурсов. Сейчас же говорить, что сторонам удалось добиться каких-то заметных военных успехов, нет оснований: фактически идут бои «за избушку лесника» – или, точнее, несколько таких боев без какого-либо существенного продвижения, отмечает он.