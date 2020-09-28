Армения сообщила о масштабном наступлении Азербайджана в Нагорном Карабахе
Азербайджанская армия начала новое масштабное наступление в долине Аракса на южном участке линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, сообщил официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян в Facebook.
«Враг начал новую масштабную атаку в долине Аракса и районе Матагис-Талиш. Оборона Арцаха (Нагорно-Карабахской республики. — прим. ред.) успешно справляется с нападением, враг понес значительные потери в живой силе и технике», — говорится в сообщении. По данным Минобороны Армении, уничтожено 22 азербайджанских танка и 10 единиц другой бронетехники, убито свыше 370 военнослужащих. О потерях с армянской стороны не сообщается.
Ранее Армения заявила, что готова применить тактические ракетные комплексы «Искандер» в боях с армией Азербайджана в Нагорном Карабахе, если Турция применит в зоне конфликта истребители F-16.
Крупное наступление азербайджанской армии по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе началось утром 27 сентября, впервые за 26 лет с момента подписания соглашения о прекращении огня. Применяется тяжелая артиллерия, системы залпового огня, авиация и тяжелая бронетехника. Обстрелу подверглась столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерт. В Армении объявлено военное положение и всеобщая мобилизация, в Азербайджане — частичное военное положение. 28 сентября стороны сообщили о погибших военных в Нагорном Карабахе и жертвах среди мирного населения.
Россия, США, Франция и ряд других стран призвали Армению и Азербайджан остановить боевые действия, а Турция — «покончить с оккупацией» армянскими силами азербайджанской территории. Карабахская война шла в 1991-1994 гг. и завершилась потерей Азербайджаном населенного армянами Нагорного Карабаха, объявившего независимость от Баку и поддерживаемого Арменией экономически и в военном плане. В то же время Ереван не признает Нагорно-Карабахскую республику. Последняя эскалация конфликта произошла в 2016 г., с двух сторон потери составили около сотни военнослужащих и несколько десятков единиц техники. Тогда линия соприкосновения изменилась незначительно в пользу Азербайджана.