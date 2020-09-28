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Армения сообщила о масштабном наступлении Азербайджана в Нагорном Карабахе

Ведомости

Азербайджанская армия начала новое масштабное наступление в долине Аракса на южном участке линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, сообщил официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян в Facebook.

«Враг начал новую масштабную атаку в долине Аракса и районе Матагис-Талиш. Оборона Арцаха (Нагорно-Карабахской республики. — прим. ред.) успешно справляется с нападением, враг понес значительные потери в живой силе и технике», —  говорится в сообщении. По данным Минобороны Армении, уничтожено 22 азербайджанских танка и 10 единиц другой бронетехники, убито свыше 370 военнослужащих. О потерях с армянской стороны не сообщается.

Ранее Армения заявила, что готова применить тактические ракетные комплексы «Искандер» в боях с армией Азербайджана в Нагорном Карабахе, если Турция применит в зоне конфликта истребители F-16.

Крупное наступление азербайджанской армии по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе началось утром 27 сентября, впервые за 26 лет с момента подписания соглашения о прекращении огня. Применяется тяжелая артиллерия, системы залпового огня, авиация и тяжелая бронетехника. Обстрелу подверглась столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерт. В Армении объявлено военное положение и всеобщая мобилизация, в Азербайджане — частичное военное положение. 28 сентября стороны сообщили о погибших военных в Нагорном Карабахе и жертвах среди мирного населения.

РоссияСША, Франция и ряд других стран призвали Армению и Азербайджан остановить боевые действия, а Турция — «покончить с оккупацией» армянскими силами азербайджанской территории. Карабахская война шла в 1991-1994 гг. и завершилась потерей Азербайджаном населенного армянами Нагорного Карабаха, объявившего независимость от Баку и поддерживаемого Арменией экономически и в военном плане. В то же время Ереван не признает Нагорно-Карабахскую республику. Последняя эскалация конфликта произошла в 2016 г., с двух сторон потери составили около сотни военнослужащих и несколько десятков единиц техники. Тогда линия соприкосновения изменилась незначительно в пользу Азербайджана.

Ранее по теме: Армения назвала условие применения «Искандеров» против Азербайджана

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных