Армения сообщила о масштабном наступлении Азербайджана в Нагорном Карабахе

Россия, США, Франция и ряд других стран призвали Армению и Азербайджан остановить боевые действия, а Турция — «покончить с оккупацией» армянскими силами азербайджанской территории. Карабахская война шла в 1991-1994 гг. и завершилась потерей Азербайджаном населенного армянами Нагорного Карабаха, объявившего независимость от Баку и поддерживаемого Арменией экономически и в военном плане. В то же время Ереван не признает Нагорно-Карабахскую республику. Последняя эскалация конфликта произошла в 2016 г., с двух сторон потери составили около сотни военнослужащих и несколько десятков единиц техники. Тогда линия соприкосновения изменилась незначительно в пользу Азербайджана.