Армения назвала условие применения «Искандеров» против Азербайджана
Армения использует тактические ракетные комплексы «Искандер» в боях с армией Азербайджана в Нагорном Карабахе, если Турция применит в зоне конфликта истребители F-16, заявил «РИА Новости» армянский посол в Москве Вардан Тоганян.
«Если нависнет дамоклов меч в виде турецких F-16 над народом Нагорного Карабаха, все меры будут приняты, в том числе и "Искандеры"», — сказал посол. Он добавил, что Армения готова использовать «весь свой арсенал для обеспечения безопасности». Тоганян пояснил, что на данный момент для борьбы с турецким беспилотниками, используемыми азербайджанской стороной, хватает имеющихся в наличии систем ПВО.
Армения в 2016 г. первой из зарубежных стран получила из России ракетные комплексы «Искандер». Они были показаны в сентябре того же года на параде ко Дню независимости страны. Это вооружение Армения приобрела на основе соглашений о поставках оружия в рамках ОДКБ. Основное назначение системы — уничтожение комплексов ПВО и ПРО противника, а также целей на расстоянии до 500 км. На вооружении Еревана состоит экспортный вариант комплекса «Искандер» с дальностью 280 км.
Утром 27 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о начале наступления азербайджанской армии на Карабах. Тогда же в Азербайджане сообщили, что армянские военные обстреляли азербайджанские военные и гражданские объекты, а позже объявили о начале «контрнаступательной операции по всему фронту». В Армении объявлено военное положение и всеобщая мобилизация, в Азербайджане частичное — военное положение. 28 сентября стороны сообщили о погибших военных в Нагорном Карабахе и жертвах среди мирного населения. По данным Минобороны Армении, Азербайджан потерял в боях 10 танков на южной части линии разграничения, но не добился успеха.
Россия, США, Франция и ряд других стран призвали Армению и Азербайджан остановить боевые действия, а Турция — «покончить с оккупацией» армянскими силами азербайджанской территории. Карабахская война шла в 1991-1994 г. и окончилась соглашением о прекращении огня, подписанным Арменией, поддерживаемой ею непризнанной Нагорно-Карабахской республикой и Азербайджаном. Последняя эскалация конфликта произошла в 2016 г., когда с обеих сторон погибли около сотни военнослужащих, а азербайджанская сторона смогла незначительно улучшить свои позиции.