Эрдоган призвал «покончить с оккупацией» Арменией Нагорного Карабаха
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал «покончить с оккупацией Арменией» территорий Азербайджана, передает РИА «Новости».
«Пришло время покончить с оккупацией Армении, время платить по счетам. Иначе Армения и будет и дальше своевольничать. Она должна уйти с оккупированных земель. Все знают, что это земли Азербайджана», — сказал Эрдоган во время выступления в Стамбуле. Помимо этого, турецкий лидер обвинил Минскую группу ОБСЕ в неспособности решить проблему Нагорного Карабаха.
«За 30 лет они не смогли решить этот вопрос. И сделали все, чтобы он не решился. Сейчас они нас учат, а иногда и угрожают. Они спрашивают: есть ли там (в Карабахе — ред.) турецкие военные? Поставляет ли Турция оружие? Те, кто это спрашивает, сами на север Сирии тысячи грузовиков оружия отправили», — сказал президент Турции.
27 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил в 7:30 на своей странице в Facebook, что азербайджанская армия начала наступление на Карабах. Минобороны Азербайджана в 7:30 заявило, что вооруженные силы Армении обстреляли азербайджанские военные и гражданские объекты. В 9:10 Азербайджан заявил о начале «контрнаступательной операции по всему фронту». В Армении объявлено военное положение и всеобщая мобилизация. Азербайджан ввел частичное военное положение. 28 сентября стороны сообщили о гибели сотен военных в Нагорном Карабахе.