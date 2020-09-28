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Песков впервые прокомментировал конфликт в Нагорном Карабахе

Ведомости

Боевые действия в Нагорном Карабахе должны быть прекращены, урегулирование конфликта должно перейти в политико-дипломатическое русло, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Вчера, к сожалению, день был омрачён чрезвычайным обострением ситуации на линии соприкосновения в зоне Нагорного Карабаха и эта ситуация, конечно, является поводом для серьезнейших беспокойств Москвы, многих других стран. Продолжаем очень внимательно следить за ситуацией, считаем, что боевые действия должны быть незамедлительно прекращены и процесс урегулирования конфликта как такового, а также последствий нынешнего обострения должен перейти в политико-дипломатическое русло», — сказал Песков.

Пресс-секретарь Путина добавил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров находится на связи с коллегами из Азербайджана и Армении. 27 сентября по инициативе армянской Путин поговорит с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Песков отметил, что сейчас важно прекратить боевые действия, «а не разбираться с тем, кто прав кто виноват».

«И Россия всегда занимала взвешенную позицию, именно эта позиция даёт России возможность использовать своё влияние, использовать свои традиционно добрые отношения с обеими сторонами – и с Азербайджаном, и с Арменией — для того, чтобы урегулировать это конфликт», — подчеркнул Песков. В Кремле заявили, что не рассматривают конфликт в Нагорном Карабахе как спровоцированный намеренно, чтобы как-то повлиять на Россию.

Песков на вопрос, считают ли в Кремле, что в связи с обострением в Карабахе России нужно усилить свою военную готовность в регионе: «Мы сейчас о военных опциях не говорим, мы сейчас говорим о том, что все страны должны приложить усилия для незамедлительной остановки военных столкновений». На уточняющий вопрос, верно ли, что о приведении в повышенную готовность российских войск речи не идёт, Песков сказал: «Я не военный специалист, поэтому воздержусь от комментариев».

27 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил в 7:30 на своей странице в Facebook, что азербайджанская армия начала наступление на Карабах. Минобороны Азербайджана в 7:30 заявило, что вооруженные силы Армении обстреляли азербайджанские военные и гражданские объекты. В 9:10 Азербайджан заявил о начале «контрнаступательной операции по всему фронту». В Армении объявлено военное положение и всеобщая мобилизация. В Азербайджане военное положение введено частично. 28 сентября стороны сообщили о гибели сотен военных в Нагорном Карабахе.

Ранее по теме: Между Арменией и Азербайджаном начался масштабный военный конфликт

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных