Песков впервые прокомментировал конфликт в Нагорном Карабахе

Песков на вопрос, считают ли в Кремле, что в связи с обострением в Карабахе России нужно усилить свою военную готовность в регионе: «Мы сейчас о военных опциях не говорим, мы сейчас говорим о том, что все страны должны приложить усилия для незамедлительной остановки военных столкновений». На уточняющий вопрос, верно ли, что о приведении в повышенную готовность российских войск речи не идёт, Песков сказал: «Я не военный специалист, поэтому воздержусь от комментариев».