Армения заявила о потере Азербайджаном 10 танков

Война в Нагорном Карабахе шла с 1991 по 1994 г. и была остановлена при посредничестве России, когда Армения, самопровозглашённая Нагорно-Карабахская республика и Азербайджан подписали соглашение о прекращении огня. 22 года на линии соприкосновения происходили только мелкие стычки. В 2016 г. произошло первое масштабное боестолкновение с использованием тяжелого вооружения и авиации. Тогда с двух сторон погибло около сотни военнослужащих, а также уничтожено несколько десятков танков и бронемашин. Азербайджанской стороне удалось незначительно улучшить свои позиции.