Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

Армения заявила о потере Азербайджаном 10 танков

Ведомости

Армия Азербайджана в ходе боев на юго-восточной части линии соприкосновения в Нагорном Карабахе потеряла 10 танков. Об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook.

«На юго-восточном направлении противник предпринял танковую атаку, однако, встретив упорное сопротивление танковых и противотанковых подразделений Армии обороны [Нагорного Карабаха], в развернувшемся танковом бою потерял десять единиц бронетехники», —  написала пресс-секретарь армянского Минобороны. По ее словам, ситуация находится под контролем армянской стороны.

Кроме того, Степанян опубликовала видео танковых боев на линии разграничения. На записи видно, как движущиеся и стоящие на месте азербайджанские танки поражаются с помощью противотанковых ракет.

Утром 27 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что азербайджанская армия начала наступление на Карабах. Минобороны Азербайджана позже заявило, что вооруженные силы Армении обстреляли азербайджанские военные и гражданские объекты. В 9:10 Азербайджан заявил о начале «контрнаступательной операции по всему фронту». В Армении объявлено военное положение и всеобщая мобилизация. В Азербайджане военное положение введено частично. 28 сентября стороны сообщили о гибели сотен военных в Нагорном Карабахе и жертвах среди мирного населения. О каком-либо серьезном изменении положения сторон на линии разграничения подтвержденных данных нет.

Россия, США, Франция и ряд других стран выступили за прекращение военных действий в Карабахе. В то же время президент Турции Реджеп Эрдоган призвал Азербайджан «покончить с оккупацией» Арменией своей территории.

Война в Нагорном Карабахе шла с 1991 по 1994 г. и была остановлена при посредничестве России, когда Армения, самопровозглашённая Нагорно-Карабахская республика и Азербайджан подписали соглашение о прекращении огня. 22 года на линии соприкосновения происходили только мелкие стычки. В 2016 г. произошло первое масштабное боестолкновение с использованием тяжелого вооружения и авиации. Тогда с двух сторон погибло около сотни военнослужащих, а также уничтожено несколько десятков танков и бронемашин. Азербайджанской стороне удалось незначительно улучшить свои позиции.

Ранее по теме: Нагорный Карабах сообщил о гибели еще 28 военных

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных