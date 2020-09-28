Армения заявила о потере Азербайджаном 10 танков
Армия Азербайджана в ходе боев на юго-восточной части линии соприкосновения в Нагорном Карабахе потеряла 10 танков. Об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook.
«На юго-восточном направлении противник предпринял танковую атаку, однако, встретив упорное сопротивление танковых и противотанковых подразделений Армии обороны [Нагорного Карабаха], в развернувшемся танковом бою потерял десять единиц бронетехники», — написала пресс-секретарь армянского Минобороны. По ее словам, ситуация находится под контролем армянской стороны.
Кроме того, Степанян опубликовала видео танковых боев на линии разграничения. На записи видно, как движущиеся и стоящие на месте азербайджанские танки поражаются с помощью противотанковых ракет.
Утром 27 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что азербайджанская армия начала наступление на Карабах. Минобороны Азербайджана позже заявило, что вооруженные силы Армении обстреляли азербайджанские военные и гражданские объекты. В 9:10 Азербайджан заявил о начале «контрнаступательной операции по всему фронту». В Армении объявлено военное положение и всеобщая мобилизация. В Азербайджане военное положение введено частично. 28 сентября стороны сообщили о гибели сотен военных в Нагорном Карабахе и жертвах среди мирного населения. О каком-либо серьезном изменении положения сторон на линии разграничения подтвержденных данных нет.
Война в Нагорном Карабахе шла с 1991 по 1994 г. и была остановлена при посредничестве России, когда Армения, самопровозглашённая Нагорно-Карабахская республика и Азербайджан подписали соглашение о прекращении огня. 22 года на линии соприкосновения происходили только мелкие стычки. В 2016 г. произошло первое масштабное боестолкновение с использованием тяжелого вооружения и авиации. Тогда с двух сторон погибло около сотни военнослужащих, а также уничтожено несколько десятков танков и бронемашин. Азербайджанской стороне удалось незначительно улучшить свои позиции.