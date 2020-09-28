США призвали Армению и Азербайджан прекратить боевые действия

В заявлении отмечается, что, по мнению США, участие внешних сторон в эскалации конфликта было бы бесполезным и только усугубило бы напряженность в регионе. Соединенные штаты призвали стороны конфликта работать с сопредседателями Минской группы и вернуться к переговорам. В ходе брифинга президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти следят за ситуацией в Нагорном Карабахе и посмотрят, что можно сделать, чтобы остановить боевые действия.