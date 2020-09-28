США призвали Армению и Азербайджан прекратить боевые действия
«Соединенные Штаты самым решительным образом осуждают эту эскалацию насилия. Заместитель госсекретаря Бигун призвал министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна призвать обе стороны немедленно прекратить боевые действия, использовать существующие прямые каналы связи между ними во избежание дальнейшей эскалации, а также избегать бесполезной риторики и действий, которые еще больше повышают напряженность на местах», — говорится в сообщении.
В заявлении отмечается, что, по мнению США, участие внешних сторон в эскалации конфликта было бы бесполезным и только усугубило бы напряженность в регионе. Соединенные штаты призвали стороны конфликта работать с сопредседателями Минской группы и вернуться к переговорам. В ходе брифинга президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти следят за ситуацией в Нагорном Карабахе и посмотрят, что можно сделать, чтобы остановить боевые действия.
Кандидат в президенты США Джо Байден призвал стороны конфликта восстановить режим прекращения огня и возобновить переговоры между Арменией и Азербайджаном.
27 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил в 7:30 на своей странице в Facebook, что азербайджанская армия начала наступление на Карабах. Минобороны Азербайджана в 7:30 заявило, что вооруженные силы Армении обстреляли азербайджанские военные и гражданские объекты. В 9:10 Азербайджан заявил о начале «контрнаступательной операции по всему фронту».