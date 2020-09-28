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США призвали Армению и Азербайджан прекратить боевые действия

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Заместитель госсекретаря США Стивен Бигун призвал министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Зограба Мнацаканяна призвать обе стороны конфликта прекратить боевые действия, сообщило посольство США в Баку в своем аккаунте в Facebook.

«Соединенные Штаты самым решительным образом осуждают эту эскалацию насилия. Заместитель госсекретаря Бигун призвал министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна призвать обе стороны немедленно прекратить боевые действия, использовать существующие прямые каналы связи между ними во избежание дальнейшей эскалации, а также избегать бесполезной риторики и действий, которые еще больше повышают напряженность на местах», — говорится в сообщении.

В заявлении отмечается, что, по мнению США, участие внешних сторон в эскалации конфликта было бы бесполезным и только усугубило бы напряженность в регионе. Соединенные штаты призвали стороны конфликта работать с сопредседателями Минской группы и вернуться к переговорам. В ходе брифинга президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти следят за ситуацией в Нагорном Карабахе и посмотрят, что можно сделать, чтобы остановить боевые действия.

Кандидат в президенты США Джо Байден призвал стороны конфликта восстановить режим прекращения огня и возобновить переговоры между Арменией и Азербайджаном.

27 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил в 7:30 на своей странице в Facebook, что азербайджанская армия начала наступление на Карабах. Минобороны Азербайджана в 7:30 заявило, что вооруженные силы Армении обстреляли азербайджанские военные и гражданские объекты. В 9:10 Азербайджан заявил о начале «контрнаступательной операции по всему фронту».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных