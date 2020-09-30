Продолжительность здоровой и счастливой жизни в России всего 46,5 года

Финансовый университет при правительстве РФ измеряет качество жизни людей таким показателем, как «годы здоровой и счастливой жизни». Он рассчитывается как произведение продолжительности жизни людей за вычетом времени, унесенного серьезными заболеваниями, на долю тех, кто доволен тем, как живет. За точность первого показателя отвечает Росстат, второй определяется Финансовым университетом в рамках проекта «Исследования качества жизни населения России».