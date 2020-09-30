Продолжительность здоровой и счастливой жизни в России всего 46,5 года

Продолжительность здоровой и счастливой жизни в России всего 46,5 годаНедовольство жизнью сокращает ее на 13,8 года
Финансовый университет при правительстве РФ измеряет качество жизни людей таким показателем, как «годы здоровой и счастливой жизни». Он рассчитывается как произведение продолжительности жизни людей за вычетом времени, унесенного серьезными заболеваниями, на долю тех, кто доволен тем, как живет. За точность первого показателя отвечает Росстат, второй определяется Финансовым университетом в рамках проекта «Исследования качества жизни населения России».
Расчеты показывают, что средняя продолжительность здоровой и счастливой жизни составляет в России 46,5 года. Лидеры по этому показателю – Ингушетия (54,9), Чеченская Республика (54), Дагестан (53,8), Татарстан и Москва (по 50,7). Ниже всего средняя продолжительность здоровой и счастливой жизни на Чукотке (37,5), в Еврейской автономной области (40,5), Орловской (42,3), Брянской (42,7) и Магаданской областях (43).