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Продолжительность здоровой и счастливой жизни в России всего 46,5 года

Недовольство жизнью сокращает ее на 13,8 года
Алексей Зубец , директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ
Максим Стулов / Ведомости

Финансовый университет при правительстве РФ измеряет качество жизни людей таким показателем, как «годы здоровой и счастливой жизни». Он рассчитывается как произведение продолжительности жизни людей за вычетом времени, унесенного серьезными заболеваниями, на долю тех, кто доволен тем, как живет. За точность первого показателя отвечает Росстат, второй определяется Финансовым университетом в рамках проекта «Исследования качества жизни населения России».

Расчеты показывают, что средняя продолжительность здоровой и счастливой жизни составляет в России 46,5 года. Лидеры по этому показателю – Ингушетия (54,9), Чеченская Республика (54), Дагестан (53,8), Татарстан и Москва (по 50,7). Ниже всего средняя продолжительность здоровой и счастливой жизни на Чукотке (37,5), в Еврейской автономной области (40,5), Орловской (42,3), Брянской (42,7) и Магаданской областях (43).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных