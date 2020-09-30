Airbus собрала последний самолет A380

Основной этап его сборки на заводе в Тулузе был завершен 23 сентября. Самолет, получивший серийный номер 272, был замечен фотографом на выезде из цеха сборки 40, который теперь бездействует. После этого машину переместили в цех 30, где, по словам менеджера по связям со СМИ Airbus Энн Галаберт, в A380 установят двигатели и протестируют электрические и гидравлические системы, бортовые компьютеры, механизмы посадки и подвижные детали. После этого проведут финальные тесты на открытом воздухе, и самолет отправится в свой первый полет, в Гамбург. Там завершат установку салона и нарядят самолет в ливрею заказчика – авиакомпании Emirates.