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Airbus собрала последний самолет A380

Не исключено, что он так и не перевезет ни одного пассажира
Илья Виноградов
Airbus A380 – вещь недели /Wikimedia

Компания Airbus сделала свой последний самолет модели A380. 

Основной этап его сборки на заводе в Тулузе был завершен 23 сентября. Самолет, получивший серийный номер 272, был замечен фотографом на выезде из цеха сборки 40, который теперь бездействует. После этого машину переместили в цех 30, где, по словам менеджера по связям со СМИ Airbus Энн Галаберт, в A380 установят двигатели и протестируют электрические и гидравлические системы, бортовые компьютеры, механизмы посадки и подвижные детали. После этого проведут финальные тесты на открытом воздухе, и самолет отправится в свой первый полет, в Гамбург. Там завершат установку салона и нарядят самолет в ливрею заказчика – авиакомпании Emirates.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных