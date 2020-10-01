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Новый взлет Pinterest

Интерес к приложению подогрел выход iOS 14
Екатерина Максимушкина
Reuters

Полюбившаяся когда-то миллениалам и поколению Z (и уже слегка подзабытая) социальная сеть Pinterest 20 сентября неожиданно установила рекорд по скачиваниям своего приложения. За один день его, как сообщает аналитическая компания Sensor Tower, загрузило примерно 800 000 пользователей iOS и Android по всему миру – почти на треть больше, чем неделей раньше. Ажиотаж вокруг Pinterest сохранился и на следующий день: 21 сентября приложение установило около 680 000 пользователей.

Хотя рекордным является суммарное количество загрузок в обоих магазинах приложений – и App Store (iOS), и Google Play (Android), – аналитики считают, что благодарить за скачок внимания Pinterest должна владельцев iPhone. Если еще точнее – разработчиков новой iOS 14, которая вышла 16 сентября. Дело в том, что в новой версии iOS появилось больше возможностей персонализации главного экрана – теперь на него можно добавлять виджеты, а еще заменять стандартные иконки приложений своими. Получив такой простор для самовыражения, пользователи обратились за вдохновением к одному из самых известных онлайн-источников новых визуальных идей – Pinterest. В App Store приложение Pinterest поднялось с 47-го на 7-е место в списке самых популярных бесплатных приложений и на 1-е – в категории «Образ жизни», где сейчас оно держится на 2-й строчке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных