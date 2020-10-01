Новый взлет Pinterest

Хотя рекордным является суммарное количество загрузок в обоих магазинах приложений – и App Store (iOS), и Google Play (Android), – аналитики считают, что благодарить за скачок внимания Pinterest должна владельцев iPhone. Если еще точнее – разработчиков новой iOS 14, которая вышла 16 сентября. Дело в том, что в новой версии iOS появилось больше возможностей персонализации главного экрана – теперь на него можно добавлять виджеты, а еще заменять стандартные иконки приложений своими. Получив такой простор для самовыражения, пользователи обратились за вдохновением к одному из самых известных онлайн-источников новых визуальных идей – Pinterest. В App Store приложение Pinterest поднялось с 47-го на 7-е место в списке самых популярных бесплатных приложений и на 1-е – в категории «Образ жизни», где сейчас оно держится на 2-й строчке.