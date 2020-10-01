Новый взлет Pinterest

Новый взлет PinterestИнтерес к приложению подогрел выход iOS 14
Полюбившаяся когда-то миллениалам и поколению Z (и уже слегка подзабытая) социальная сеть Pinterest 20 сентября неожиданно установила рекорд по скачиваниям своего приложения. За один день его, как сообщает аналитическая компания Sensor Tower, загрузило примерно 800 000 пользователей iOS и Android по всему миру – почти на треть больше, чем неделей раньше. Ажиотаж вокруг Pinterest сохранился и на следующий день: 21 сентября приложение установило около 680 000 пользователей.
Хотя рекордным является суммарное количество загрузок в обоих магазинах приложений – и App Store (iOS), и Google Play (Android), – аналитики считают, что благодарить за скачок внимания Pinterest должна владельцев iPhone. Если еще точнее – разработчиков новой iOS 14, которая вышла 16 сентября. Дело в том, что в новой версии iOS появилось больше возможностей персонализации главного экрана – теперь на него можно добавлять виджеты, а еще заменять стандартные иконки приложений своими. Получив такой простор для самовыражения, пользователи обратились за вдохновением к одному из самых известных онлайн-источников новых визуальных идей – Pinterest. В App Store приложение Pinterest поднялось с 47-го на 7-е место в списке самых популярных бесплатных приложений и на 1-е – в категории «Образ жизни», где сейчас оно держится на 2-й строчке.