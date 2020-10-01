Костлявая рука просрочки

Конечно, если бы не масштабная реструктуризация кредитов и законодательные кредитные каникулы, просрочка увеличилась бы ощутимее. Как сообщал ЦБ, банки за период с 20 марта по 23 сентября реструктурировали свыше 1,5 млн кредитных договоров с физлицами на общую сумму 767 млрд руб. Но даже если предположить, что весь этот объем кредитов в итоге выйдет на просрочку, ее доля в кредитном портфеле по-прежнему будет далека от пиковых значений 2015–2016 гг., когда она превышала 11% розничного портфеля. Но консервативный прогноз Банка России предполагает, что восстановить платежеспособность не сумеют около трети заемщиков из числа тех, кто реструктуризировал свои долги. Это подтверждает и статистика по тем клиентам с аннулированными кредитными каникулами: доля обязательств, по которым заемщики вернулись в первоначальный график платежей либо получили каникулы в рамках собственных программ банков, составляет порядка 70%.