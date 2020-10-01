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Костлявая рука просрочки

Справятся ли банки с растущей проблемной задолженностью
Павел Самиев
Евгений Разумный / Ведомости

Качество розничного кредитного портфеля российской банковской системы продолжает ухудшаться. По данным Банка России на 1 сентября 2020 г., просрочка свыше 90 дней в абсолютных величинах превысила 1 трлн руб. Таким образом, с начала года она выросла более чем на 29%. При этом объем портфеля потребительских кредитов увеличился только на 7,9%. Впрочем, если посмотреть на долю просрочки в портфеле, то ситуация выглядит спокойнее: эта доля с начала года приросла лишь на 0,9 п. п. – с 4,5 до 5,4%.

Конечно, если бы не масштабная реструктуризация кредитов и законодательные кредитные каникулы, просрочка увеличилась бы ощутимее. Как сообщал ЦБ, банки за период с 20 марта по 23 сентября реструктурировали свыше 1,5 млн кредитных договоров с физлицами на общую сумму 767 млрд руб. Но даже если предположить, что весь этот объем кредитов в итоге выйдет на просрочку, ее доля в кредитном портфеле по-прежнему будет далека от пиковых значений 2015–2016 гг., когда она превышала 11% розничного портфеля. Но консервативный прогноз Банка России предполагает, что восстановить платежеспособность не сумеют около трети заемщиков из числа тех, кто реструктуризировал свои долги. Это подтверждает и статистика по тем клиентам с аннулированными кредитными каникулами: доля обязательств, по которым заемщики вернулись в первоначальный график платежей либо получили каникулы в рамках собственных программ банков, составляет порядка 70%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных