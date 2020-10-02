Безжалостный срок для Юрия Дмитриева

Верховный суд Карелии, вмешавшись в дело главы республиканского «Мемориала» историка Юрия Дмитриева, радикально ужесточил ему меру наказания. Решение беспрецедентное и шокирующее. Опрошенные «Ведомостями» юристы называют его нонсенсом. Но вот ведь факт: 29 сентября 2020 г. Верховный суд Карелии рассмотрел апелляционные жалобы на приговор Петрозаводского городского суда по делу о насильственных действиях сексуального характера в отношение несовершеннолетней приемной дочери Дмитриева (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ) – с изначальным приговором не был согласен ни сам Дмитриев, отрицающий обвинения, ни прокуратура, которую не устроило то, что Петрозаводский горсуд назначил ему наказание существенно ниже предусмотренного ст. 132 УК низшего предела (от 12 до 20 лет лишения свободы). И постановил увеличить срок заключения Дмитриева больше чем вчетверо – с 3,5 до 13 лет колонии строгого режима.