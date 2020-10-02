Безжалостный срок для Юрия Дмитриева

Безжалостный срок для Юрия ДмитриеваЮристы не помнят столь резкого ужесточения приговора апелляционной инстанцией
Верховный суд Карелии, вмешавшись в дело главы республиканского «Мемориала» историка Юрия Дмитриева, радикально ужесточил ему меру наказания. Решение беспрецедентное и шокирующее. Опрошенные «Ведомостями» юристы называют его нонсенсом. Но вот ведь факт: 29 сентября 2020 г. Верховный суд Карелии рассмотрел апелляционные жалобы на приговор Петрозаводского городского суда по делу о насильственных действиях сексуального характера в отношение несовершеннолетней приемной дочери Дмитриева (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ) – с изначальным приговором не был согласен ни сам Дмитриев, отрицающий обвинения, ни прокуратура, которую не устроило то, что Петрозаводский горсуд назначил ему наказание существенно ниже предусмотренного ст. 132 УК низшего предела (от 12 до 20 лет лишения свободы). И постановил увеличить срок заключения Дмитриева больше чем вчетверо – с 3,5 до 13 лет колонии строгого режима.
Мало того. Теперь Петрозаводский горсуд согласно решению Верховного суда Карелии должен будет еще и повторно рассмотреть остальные обвинения в адрес Дмитриева, по которым он уже был оправдан. Речь идет об инкриминируемых ему развратных действиях, о фотосъемке несовершеннолетнего ребенка в целях изготовления порнографических материалов и о незаконном хранении основной части огнестрельного оружия без разрешения (ст. 135, ч. 3 ст. 135, п. «в» ч. 2 ст. 242.2, ч. 1 ст. 222 УК РФ). Адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев заявляет, что решение ВС Карелии «не отличается справедливостью», поскольку апелляция восприняла только доводы прокуратуры. «Такие радикальные изменения, когда приговор полностью перекраивается, – это явление уникальное», – говорит защитник.