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Безжалостный срок для Юрия Дмитриева

Юристы не помнят столь резкого ужесточения приговора апелляционной инстанцией
Максим Иванов

Верховный суд Карелии, вмешавшись в дело главы республиканского «Мемориала» историка Юрия Дмитриева, радикально ужесточил ему меру наказания. Решение беспрецедентное и шокирующее. Опрошенные «Ведомостями» юристы называют его нонсенсом. Но вот ведь факт: 29 сентября 2020 г. Верховный суд Карелии рассмотрел апелляционные жалобы на приговор Петрозаводского городского суда по делу о насильственных действиях сексуального характера в отношение несовершеннолетней приемной дочери Дмитриева (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ) – с изначальным приговором не был согласен ни сам Дмитриев, отрицающий обвинения, ни прокуратура, которую не устроило то, что Петрозаводский горсуд назначил ему наказание существенно ниже предусмотренного ст. 132 УК низшего предела (от 12 до 20 лет лишения свободы). И постановил увеличить срок заключения Дмитриева больше чем вчетверо – с 3,5 до 13 лет колонии строгого режима.

Мало того. Теперь Петрозаводский горсуд согласно решению Верховного суда Карелии должен будет еще и повторно рассмотреть остальные обвинения в адрес Дмитриева, по которым он уже был оправдан. Речь идет об инкриминируемых ему развратных действиях, о фотосъемке несовершеннолетнего ребенка в целях изготовления порнографических материалов и о незаконном хранении основной части огнестрельного оружия без разрешения (ст. 135, ч. 3 ст. 135, п. «в» ч. 2 ст. 242.2, ч. 1 ст. 222 УК РФ). Адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев заявляет, что решение ВС Карелии «не отличается справедливостью», поскольку апелляция восприняла только доводы прокуратуры. «Такие радикальные изменения, когда приговор полностью перекраивается, – это явление уникальное», – говорит защитник.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных