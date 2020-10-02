Нездоровые миллениалы

Американская федерация медицинских страховых компаний провела исследование миллениалов – людей, родившихся между 1981 и 1996 гг. и составляющих сейчас самую большую возрастную группу в населении и рабочей силе США. И это самое образованное поколение в истории Америки. Многие миллениалы сознательно практикуют здоровый образ жизни, придерживаются диеты и отказываются от вредных привычек. Но с возрастом состояние их здоровья ухудшается быстрее, чем у предыдущего поколения. Динамика настолько тревожная, что без вмешательства смертность в этом поколении может быть на 40% выше, чем у их родителей в том же возрасте. Это потребует роста расходов на здравоохранение на 33%, а также повлечет ускорение безработицы и снижение доходов в этой возрастной группе.