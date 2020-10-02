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Нездоровые миллениалы

Смертность в этом поколении может быть на 40% выше, чем у их родителей
Алексей Сахнин
Причины уже начавшегося всплеска смертности в поколении миллениалов до конца не ясны, хотя она «растет по всем направлениям – от передозировки до рака» /Максим Стулов / Ведомости

Пандемия высветила неэффективность здравоохранения в развитом мире. Десятилетия реформ в бюджетной сфере, политика строгой экономии и коммерциализация медицины привели к трагическим последствиям. Но накануне второй волны становится ясно, что проблемы общественного здоровья выходят за пределы медицинской отрасли.

Американская федерация медицинских страховых компаний провела исследование миллениалов – людей, родившихся между 1981 и 1996 гг. и составляющих сейчас самую большую возрастную группу в населении и рабочей силе США. И это самое образованное поколение в истории Америки. Многие миллениалы сознательно практикуют здоровый образ жизни, придерживаются диеты и отказываются от вредных привычек. Но с возрастом состояние их здоровья ухудшается быстрее, чем у предыдущего поколения. Динамика настолько тревожная, что без вмешательства смертность в этом поколении может быть на 40% выше, чем у их родителей в том же возрасте. Это потребует роста расходов на здравоохранение на 33%, а также повлечет ускорение безработицы и снижение доходов в этой возрастной группе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных