Создатель антивируса McAfee опять арестован

Создатель антивируса McAfee опять арестованДжону Макафи грозит до 30 лет тюрьмы за неуплату налогов
Агентство Reuters со ссылкой на источники в испанской полиции сообщило, что 3 октября создатель McAfee Джон Макафи был арестован в аэропорту Барселоны при посадке на рейс в Стамбул по британскому паспорту. У него затем состоялся сеанс видеосвязи с судьей испанского Верховного суда, который избрал для Макафи меру пресечения в виде ареста без права выхода под залог. После этого арестованного увезли в тюрьму «Брианс 1» в 40 км от Барселоны. Там он будет ожидать решения суда об экстрадиции в США, по запросу которых он и был задержан.
Американские власти обвиняют Макафи в налоговых преступлениях. Минюст США считает, что в течение пяти лет, с 2014 по 2018 г., он не платил налоги с доходов от консалтинга, выступлений, операций с криптовалютами и продажи прав на публикацию своей биографии. Кроме того, утверждается, что Макафи зарегистрировал яхту, недвижимость и иную собственность на других лиц – также с целью ухода от налогов.