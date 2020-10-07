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Создатель антивируса McAfee опять арестован

Джону Макафи грозит до 30 лет тюрьмы за неуплату налогов
Илья Виноградов
Джон Макафи — человек недели /Reuters

Агентство Reuters со ссылкой на источники в испанской полиции сообщило, что 3 октября создатель McAfee Джон Макафи был арестован в аэропорту Барселоны при посадке на рейс в Стамбул по британскому паспорту. У него затем состоялся сеанс видеосвязи с судьей испанского Верховного суда, который избрал для Макафи меру пресечения в виде ареста без права выхода под залог. После этого арестованного увезли в тюрьму «Брианс 1» в 40 км от Барселоны. Там он будет ожидать решения суда об экстрадиции в США, по запросу которых он и был задержан.

Американские власти обвиняют Макафи в налоговых преступлениях. Минюст США считает, что в течение пяти лет, с 2014 по 2018 г., он не платил налоги с доходов от консалтинга, выступлений, операций с криптовалютами и продажи прав на публикацию своей биографии. Кроме того, утверждается, что Макафи зарегистрировал яхту, недвижимость и иную собственность на других лиц – также с целью ухода от налогов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных