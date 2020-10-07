Создатель антивируса McAfee опять арестован

Агентство Reuters со ссылкой на источники в испанской полиции сообщило, что 3 октября создатель McAfee Джон Макафи был арестован в аэропорту Барселоны при посадке на рейс в Стамбул по британскому паспорту. У него затем состоялся сеанс видеосвязи с судьей испанского Верховного суда, который избрал для Макафи меру пресечения в виде ареста без права выхода под залог. После этого арестованного увезли в тюрьму «Брианс 1» в 40 км от Барселоны. Там он будет ожидать решения суда об экстрадиции в США, по запросу которых он и был задержан.