Стартап Bespoken Spirits за три дня превращает спирт в виски

Основатели уже заручились поддержкой инвесторов: 7 октября 2020 г. Bespoken Spirits привлекла $2,6 млн в раунде посевного финансирования. компания также подала заявку на патент на свою технологию. Она, как утверждается, позволяет, в частности, получать качественное виски даже из просроченного пива.