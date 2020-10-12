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Стартап Bespoken Spirits за три дня превращает спирт в виски

Кремниевая долина нацелилась на рынок объемом $500 млрд
Илья Виноградов

Высокие технологии добрались до святого: стартап из Кремниевой долины Bespoken Spirits, основанный материаловедом Мартином Яноусеком и бизнесменом Стю Аароном, представил метод ускоренного старения спиртных напитков, который сами основатели называют «машиной Nespresso в индустриальных масштабах». Спирт с добавлением щепы разных сортов бочарной древесины выдерживается 3–5 дней под давлением в специальной установке. Таким образом Bespoken Spirits получает виски, ром и бренди.

Основатели уже заручились поддержкой инвесторов: 7 октября 2020 г. Bespoken Spirits привлекла $2,6 млн в раунде посевного финансирования. компания также подала заявку на патент на свою технологию. Она, как утверждается, позволяет, в частности, получать качественное виски даже из просроченного пива.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных