Стартап Bespoken Spirits за три дня превращает спирт в виски

Стартап Bespoken Spirits за три дня превращает спирт в вискиКремниевая долина нацелилась на рынок объемом $500 млрд
Высокие технологии добрались до святого: стартап из Кремниевой долины Bespoken Spirits, основанный материаловедом Мартином Яноусеком и бизнесменом Стю Аароном, представил метод ускоренного старения спиртных напитков, который сами основатели называют «машиной Nespresso в индустриальных масштабах». Спирт с добавлением щепы разных сортов бочарной древесины выдерживается 3–5 дней под давлением в специальной установке. Таким образом Bespoken Spirits получает виски, ром и бренди.
Основатели уже заручились поддержкой инвесторов: 7 октября 2020 г. Bespoken Spirits привлекла $2,6 млн в раунде посевного финансирования. компания также подала заявку на патент на свою технологию. Она, как утверждается, позволяет, в частности, получать качественное виски даже из просроченного пива.