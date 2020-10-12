Персидский национализм против азербайджанского

В начале октября в Иране прошли массовые митинги азербайджанцев. Участники протестов перекрывали трассы, ведущие в Армению, по которым осуществляется снабжение этой страны, в том числе вооружением. Они выкрикивали лозунги против правительства, армян, персов и России. Протесты охватили Тебриз, Урмию и Зенджан, перекинулись на Тегеран. Никакой централизованной организации волнений не было, выступления были скоординированы через социальные сети.