Перемирие между Арменией и Азербайджаном не удалось установить сразу

Перемирие между Арменией и Азербайджаном не удалось установить сразуНо стороны и не объявили о выходе из соглашения о прекращении огня
Заключенное в ночь на 10 октября после десятичасовых переговоров в Москве перемирие между Арменией и Азербайджаном должно было вступить в силу в 12.00 по московскому времени в субботу. На деле этого не произошло – обе стороны заявляли об обстрелах и боях на земле. По свидетельству журналистов различных СМИ, находящихся в Степанакерте – столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), днем 10 октября город подвергся обстрелу ракетами с кассетными боевыми частями.
По заявлению представителей НКР, обстреливались Шуша и другие города. В свою очередь минобороны Азербайджана заявило, что армянская армия обстреляла город Тертер. А в ночь на 11 октября, по свидетельству азербайджанской стороны, армянские силы нанесли ракетный удар по второму по численности населения городу страны – Гяндже, что привело к жертвам среди гражданского населения. По словам помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева, погибло девять и ранено 34 человека. В результате обстрела также пострадало 10 многоквартирных домов и более сотни других объектов.
При этом Гаджиев сообщил, что Азербайджан пока «пытается сохранять перемирие», несмотря на «атаки с армянской стороны против мирных жителей Азербайджана». «Если они продолжат такие действия, нам придется принять контрмеры в отношении законных военных целей. Азербайджанская сторона придерживается принципов, изложенных в совместной декларации. Пока еще мы оцениваем ситуацию», – заявил помощник президента.
МИД Армении в свою очередь заявил, что удар по Гяндже не наносился, и обвинил Азербайджан в продолжении обстрелов Степанакерта, Гадрута, Мартуни и других населенных пунктов НКР. Представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян также обвинил Турцию и Израиль в том, что они отправляют в зону конфликта ударные БПЛА под видом гуманитарных грузов. Соответствующее заявление было размещено на странице Ованнисяна в Facebook. Также представитель минобороны заявил, что удары азербайджанских беспилотников координируются с командных пунктов ВВС Турции. «Пункты командования ВВС Турции, выполняющих полеты в воздушном пространстве Турции, контролируют турецкие БПЛА, которые действуют в составе ВВС Азербайджана. БПЛА под прикрытием шести F-16, т. е. в сопровождении, атакуют мирное население и инфраструктуру Арцаха (непризнанная Нагорно-Карабахская республика. – «Ведомости»)», – написал Ованнисян на своей странице в Facebook.
Ситуацию в зоне конфликта после подписания соглашения о перемирии, по сообщению МИД России, министр иностранных дел Сергей Лавров обсуждал в субботу с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана. Важную роль в переговорах играет группа стран – посредников по урегулированию нагорнокарабахского конфликта, которую возглавляют Россия, США и Франция. При этом азербайджанский президент Ильхам Алиев считает, что группа нуждается в обновлении, и предлагает усилить в ней роль Турции.
«Безусловно, здесь не может быть никаких сомнений, что Турция должна и будет играть важную роль в деле урегулирования конфликта», – заявил он. Ранее Армения неоднократно заявляла, что Турция напрямую вовлечена в бои на территории НКР. Ереван также сообщал, что Стамбул перебрасывает в зону конфликта подконтрольные ему террористические группировки с Ближнего Востока.
По словам дипломатического источника «Ведомостей», тот факт, что, несмотря на проверяемые и существенные нарушения договоренности о прекращении огня, стороны не объявили о выходе из соглашения, внушает надежду, что удастся добиться его выполнения.
Как отмечает старший аналитик информационно-аналитического агентства «Вестник Кавказа» Матвей Катков, Азербайджан заявляет о готовности вести диалог с Арменией, в случае если Ереван представит план по деоккупации Нагорного Карабаха, но это неприемлемо для Армении и НКР. «Ровно та проблема, которая лежала до обострения конфликта, сохраняется и сейчас. Азербайджанская сторона требует вывода войск, а армянская сторона требует рассматривать ее войска как гарантию диалога», – говорит эксперт. Катков обращает внимание, что Азербайджан ссылается на четыре резолюции Совбеза ООН от 1993 г., гласящие, что Карабах – это территория Азербайджана. Довоенный же статус-кво выгоден Еревану, который создал вокруг НКР «пояс безопасности» и ввел туда войска. «Любой переговорный процесс сейчас в интересах Армении, а боевые действия – в интересах Азербайджана», – полагает он. По мнению Каткова, в сложившейся обстановке разыгрывать «турецкий фактор» более выгодно армянам, тем более что, по официальным азербайджанским заявлениям, Баку справляется с боевыми действиями и без Турции. Он также отмечает, что резкие заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о военном решении карабахской проблемы только на пользу Еревану. Заявление же Алиева о необходимости усиления роли Турции в переговорном процессе следует рассматривать как попытку исключить из конфликта далеких от региона игроков – Францию и США. «Слова о Турции и иногда об Иране – это попытка переключить международную повестку на регион и региональные державы, так как формат с Францией и США для Азербайджана не работает», – полагает эксперт.