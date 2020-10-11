Перемирие между Арменией и Азербайджаном не удалось установить сразу

Как отмечает старший аналитик информационно-аналитического агентства «Вестник Кавказа» Матвей Катков, Азербайджан заявляет о готовности вести диалог с Арменией, в случае если Ереван представит план по деоккупации Нагорного Карабаха, но это неприемлемо для Армении и НКР. «Ровно та проблема, которая лежала до обострения конфликта, сохраняется и сейчас. Азербайджанская сторона требует вывода войск, а армянская сторона требует рассматривать ее войска как гарантию диалога», – говорит эксперт. Катков обращает внимание, что Азербайджан ссылается на четыре резолюции Совбеза ООН от 1993 г., гласящие, что Карабах – это территория Азербайджана. Довоенный же статус-кво выгоден Еревану, который создал вокруг НКР «пояс безопасности» и ввел туда войска. «Любой переговорный процесс сейчас в интересах Армении, а боевые действия – в интересах Азербайджана», – полагает он. По мнению Каткова, в сложившейся обстановке разыгрывать «турецкий фактор» более выгодно армянам, тем более что, по официальным азербайджанским заявлениям, Баку справляется с боевыми действиями и без Турции. Он также отмечает, что резкие заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о военном решении карабахской проблемы только на пользу Еревану. Заявление же Алиева о необходимости усиления роли Турции в переговорном процессе следует рассматривать как попытку исключить из конфликта далеких от региона игроков – Францию и США. «Слова о Турции и иногда об Иране – это попытка переключить международную повестку на регион и региональные державы, так как формат с Францией и США для Азербайджана не работает», – полагает эксперт.