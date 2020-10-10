Армения и Азербайджан договорились о перемирии в Нагорном Карабахе

Армения и Азербайджан договорились о перемирии в Нагорном КарабахеКонкретные параметры режима прекращения огня стороны согласуют дополнительно
Ереван и Баку договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе в гуманитарных целях, следует из совместного заявления глав дипломатических ведомств России, Армении и Азербайджана, опубликованного по итогам многочасовых трехсторонних переговоров в Москве.
«Объявляется о прекращении огня с 12:00 10 октября 2020 г. в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями Международного Комитета Красного Креста», — говорится в заявлении.
В документе отдельно отмечается, что стороны дополнительно согласуют конкретные параметры режима прекращения огня.
Помимо этого, Армения и Азербайджан приступают к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования, отмечается в заявлении. Переговоры будут проводиться при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ.
Ранее Баку называл условием перемирия вывод из региона всех военных Армении. Ереван, в свою очередь, потребовала ухода Турции с Южного Кавказа. Крупномасштабные бои впервые за 26 лет с момента подписания перемирия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября. Стороны применяют тяжелое вооружение, в том числе бронетехнику, артиллерию, системы залпового огня и авиацию. Сообщается о тысячах погибших военнослужащих, сотнях уничтоженных единиц техники и жертвах среди мирного населения.