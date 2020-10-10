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Армения и Азербайджан договорились о перемирии в Нагорном Карабахе

Конкретные параметры режима прекращения огня стороны согласуют дополнительно
Ведомости
Reuters

Ереван и Баку договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе в гуманитарных целях, следует из совместного заявления глав дипломатических ведомств России, Армении и Азербайджана, опубликованного по итогам многочасовых трехсторонних переговоров в Москве.

«Объявляется о прекращении огня с 12:00 10 октября 2020 г. в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями Международного Комитета Красного Креста», — говорится в заявлении.

В документе отдельно отмечается, что стороны дополнительно согласуют конкретные параметры режима прекращения огня.

Помимо этого, Армения и Азербайджан приступают к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования, отмечается в заявлении. Переговоры будут проводиться при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Ранее Баку называл условием перемирия вывод из региона всех военных Армении. Ереван, в свою очередь, потребовала ухода Турции с Южного Кавказа. Крупномасштабные бои впервые за 26 лет с момента подписания перемирия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября. Стороны применяют тяжелое вооружение, в том числе бронетехнику, артиллерию, системы залпового огня и авиацию. Сообщается о тысячах погибших военнослужащих, сотнях уничтоженных единиц техники и жертвах среди мирного населения.

Ранее по теме: Путин назвал трагедией военные столкновения в Карабахе

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных