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Путин назвал трагедией военные столкновения в Карабахе

Ведомости

Столкновения Азербайджана и Армении в Нагорном Карабахе — трагедия, заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканале «Россия 24».

«Это трагедия. Мы очень переживаем, потому что и Азербайджан, и Армения, Нагорный Карабах — это все территории, на которых проживают не чужие нам люди. Достаточно сказать, что у нас на территории России проживает около 2 млн азербайджанцев и свыше 2 млн, по нашим подсчетам, армян. Конечно, это огромная трагедия – люди гибнут, большие потери, большие потери с обеих сторон», — сказал Путин.

Президент России выразил надежду на урегулирование конфликта и призвал стороны к прекращению огня. Путин также заявил о готовности России выполнить свои обязательства по ОДКБ перед Арменией. «Как известно, Армения является членом ОДКБ, у нас перед Арменией есть определенные обязательства в рамках этого договора. Что же касается исполнения Россией своих договорных обязательств в рамках этого договора, то мы всегда исполняли, исполняем и будем исполнять свои обязательства», — подчеркнул президент.

По словам Путина, он «живет в постоянном рабочем контакте» с премьер-министром Армении, но и никаких вопросов, по его словам, у руководства Армении по поводу качества исполнения Россией своих союзнических обязательств не возникает.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных