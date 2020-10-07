Путин назвал трагедией военные столкновения в Карабахе

«Это трагедия. Мы очень переживаем, потому что и Азербайджан, и Армения, Нагорный Карабах — это все территории, на которых проживают не чужие нам люди. Достаточно сказать, что у нас на территории России проживает около 2 млн азербайджанцев и свыше 2 млн, по нашим подсчетам, армян. Конечно, это огромная трагедия – люди гибнут, большие потери, большие потери с обеих сторон», — сказал Путин.