Путин назвал трагедией военные столкновения в Карабахе
Столкновения Азербайджана и Армении в Нагорном Карабахе — трагедия, заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканале «Россия 24».
«Это трагедия. Мы очень переживаем, потому что и Азербайджан, и Армения, Нагорный Карабах — это все территории, на которых проживают не чужие нам люди. Достаточно сказать, что у нас на территории России проживает около 2 млн азербайджанцев и свыше 2 млн, по нашим подсчетам, армян. Конечно, это огромная трагедия – люди гибнут, большие потери, большие потери с обеих сторон», — сказал Путин.
Президент России выразил надежду на урегулирование конфликта и призвал стороны к прекращению огня. Путин также заявил о готовности России выполнить свои обязательства по ОДКБ перед Арменией. «Как известно, Армения является членом ОДКБ, у нас перед Арменией есть определенные обязательства в рамках этого договора. Что же касается исполнения Россией своих договорных обязательств в рамках этого договора, то мы всегда исполняли, исполняем и будем исполнять свои обязательства», — подчеркнул президент.
По словам Путина, он «живет в постоянном рабочем контакте» с премьер-министром Армении, но и никаких вопросов, по его словам, у руководства Армении по поводу качества исполнения Россией своих союзнических обязательств не возникает.