Нарышкин назвал действующие в Карабахе террористические группировки из Сирии
В зоне конфликта в Нагорном Карабахе действуют группировки «Джебхат ан-Нусра» (террористическая организация, запрещена в России), «Фиркат аль-Хамза», «Султан Мурад», а также экстремистские курдские группировки, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, передает ТАСС.
«По имеющейся в СВР информации, в зону конфликта активно подтягиваются наемники из воюющих на Ближнем Востоке международных террористических организаций, в частности "Джебхат ан-Нусра", "Фиркат аль-Хамза", "Султан Мурад", а также экстремистских курдских группировок», — сказал Нарышкин. Нарышкин отметил, что речь идет о сотнях и тысячах боевиков.
По его словам, Москва беспокоится о том, что Закавказье может стать новым очагом мирового терроризма. «Боевики в последующем могут просачиваться в сопредельные с Азербайджаном и Арменией государства, в том числе в Россию», — сказал Нарышкин.
«Джебхат ан-Нусра» — сирийский филиал «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещена в России), основанный в 2012г. с началом войны в Сирии. Сейчас она возглавляет конгломерат исламистских группировок, который занимает большую часть сирийской провинции Идлиб. «Фиркат аль-Хамза» и «Султан Мурад» входят в так называемую Сирийскую национальную армию, сформированную как объединение «умеренной» оппозиции на севере Сирии при помощи Турции, при ее организационной, военной и финансовой поддержке.
«Джебхат ан-Нусра», «Фиркат аль-Хамза» и «Султан Мурад» — враги курдских формирований на севере Сирии (объединенных в Сирийские демократические силы, СДС), которых официальная Анкара считает террористами, связанными с действующей в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК).
О наличии в зоне конфликта в Нагорном Карабахе иностранных наемников и террористов уже заявлял глава МИД России Сергей Лавров, он призвал стороны конфликта воздержаться от их использования и вывести их из региона. Баку и Ереван уже обвинили друг друга в использовании сирийских наемников. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в Карабах через территорию Турции прошли исламисты из Сирии.
Конфликт в Нагорном Карабахе, замороженный в 1994 г, вновь активизировался в конце сентября 2020 г. Армения и Азербайджан заявляют о тысячах погибших военнослужащих друг у друга, уничтоженной бронетехнике и жертвах среди мирного населения. Обе стороны применяют тяжелую артиллерию, танки, авиацию и тактические ракеты. Известно о локальных успехах азербайджанской армии, однако серьезных изменений положения сторон пока не произошло.