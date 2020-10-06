Нарышкин назвал действующие в Карабахе террористические группировки из Сирии

О наличии в зоне конфликта в Нагорном Карабахе иностранных наемников и террористов уже заявлял глава МИД России Сергей Лавров, он призвал стороны конфликта воздержаться от их использования и вывести их из региона. Баку и Ереван уже обвинили друг друга в использовании сирийских наемников. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в Карабах через территорию Турции прошли исламисты из Сирии.