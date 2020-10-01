Макрон заявил о переброске сирийских боевиков через Турцию в Карабах

Ранее президенты России, США и Франции в совместной декларации осудили эскалацию насилия в Нагорном Карабахе, призвали противоборствующие стороны немедленно прекратить огонь и начать переговоры при содействии Минской группы ОБСЕ, сопредседателями которой являются три страны. Президент Турции Реджеп Эрдоган раскритиковал это заявление, отметив, что Минская группа и ее сопредседатели на протяжении почти 30 лет ничего не делали для разрешения конфликта и теперь используют обострение в своих целях. Турецкий лидер отметил, что необходимым условием для начала переговоров является уход «оккупантов» с территории Азербайджана, подразумевая под ними Армению и непризнанную Нагорно-Карабахскую республику, населенную армянами.