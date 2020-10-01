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Макрон заявил о переброске сирийских боевиков через Турцию в Карабах

Ведомости

Власти Франции обладают информацией об отправке через Турцию исламистов из Сирии для участия в боевых действиях в Нагорном Карабахе, заявил французский президент Эммануэль Макрон по прибытии на саммит Евросоюза в Брюсселе, передает Euronews.

«Согласно информации, которая у нас есть сегодня, сирийские боевики, связанные с группами джихадистов, намерены принять участие в боевых действиях в Карабахе, следуя через (расположенный близ турецко-сирийской границы турецкий город. — прим. ред.) Газиантеп», — сказал Макрон. Он отметил, что наличие сирийских джихадистов в районе армяно-азербайджанского конфликта является проблемой, которая может «изменить расклад сил», 

Макрон добавил, что он поделился этой информацией с президентом США Дональдом Трапом и российским лидером Владимиром Путиным, пояснив, что сейчас данная проблема обсуждаются на высшем уровне.

Накануне МИД России впервые заявил о том, что обладает данными об участии наемников и террористов из Сирии и Ливии в боях в Нагорном Карабахе. Ведомство призвало враждующие стороны воздержаться от их использования, не уточнив, в чьих боевых порядках они замечены. До этого Армения и Азербайджан обоюдно обвиняли друг друга в привлечении сирийских наемников. Также Ереван обвинял Баку в наличии турецких военных и авиации в зоне конфликта, в частности, настаивая, что Су-25 армянских ВВС был сбит турецким истребителем F-16.

Ранее президенты России, США и Франции в совместной декларации осудили эскалацию насилия в Нагорном Карабахе, призвали противоборствующие стороны немедленно прекратить огонь и начать переговоры при содействии Минской группы ОБСЕ, сопредседателями которой являются три страны. Президент Турции Реджеп Эрдоган раскритиковал это заявление, отметив, что Минская группа и ее сопредседатели на протяжении почти 30 лет ничего не делали для разрешения конфликта и теперь используют обострение в своих целях. Турецкий лидер отметил, что необходимым условием для начала переговоров является уход «оккупантов» с территории Азербайджана, подразумевая под ними Армению и непризнанную Нагорно-Карабахскую республику, населенную армянами.

Азербайджанская армия 27 сентября начала крупномасштабное наступление по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Поводом для этого в Баку назвали обстрелы с армянской стороны. В боях применяется тяжелая артиллерия, системы залпового огня, авиация и тяжелая бронетехника. Стороны уже сообщали о погибших солдатах и уничтоженной бронетехнике друг у друга, также имеются жертвы среди мирных жителей. В Армении объявлена всеобщая мобилизация и военное положение, в Азербайджане военное положение введено частично.

Ранее по теме: Россия, Франция и США выступили с совместным заявлением по Карабаху

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных