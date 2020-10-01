Макрон заявил о переброске сирийских боевиков через Турцию в Карабах
Власти Франции обладают информацией об отправке через Турцию исламистов из Сирии для участия в боевых действиях в Нагорном Карабахе, заявил французский президент Эммануэль Макрон по прибытии на саммит Евросоюза в Брюсселе, передает Euronews.
«Согласно информации, которая у нас есть сегодня, сирийские боевики, связанные с группами джихадистов, намерены принять участие в боевых действиях в Карабахе, следуя через (расположенный близ турецко-сирийской границы турецкий город. — прим. ред.) Газиантеп», — сказал Макрон. Он отметил, что наличие сирийских джихадистов в районе армяно-азербайджанского конфликта является проблемой, которая может «изменить расклад сил»,
Макрон добавил, что он поделился этой информацией с президентом США Дональдом Трапом и российским лидером Владимиром Путиным, пояснив, что сейчас данная проблема обсуждаются на высшем уровне.
Накануне МИД России впервые заявил о том, что обладает данными об участии наемников и террористов из Сирии и Ливии в боях в Нагорном Карабахе. Ведомство призвало враждующие стороны воздержаться от их использования, не уточнив, в чьих боевых порядках они замечены. До этого Армения и Азербайджан обоюдно обвиняли друг друга в привлечении сирийских наемников. Также Ереван обвинял Баку в наличии турецких военных и авиации в зоне конфликта, в частности, настаивая, что Су-25 армянских ВВС был сбит турецким истребителем F-16.
Ранее президенты России, США и Франции в совместной декларации осудили эскалацию насилия в Нагорном Карабахе, призвали противоборствующие стороны немедленно прекратить огонь и начать переговоры при содействии Минской группы ОБСЕ, сопредседателями которой являются три страны. Президент Турции Реджеп Эрдоган раскритиковал это заявление, отметив, что Минская группа и ее сопредседатели на протяжении почти 30 лет ничего не делали для разрешения конфликта и теперь используют обострение в своих целях. Турецкий лидер отметил, что необходимым условием для начала переговоров является уход «оккупантов» с территории Азербайджана, подразумевая под ними Армению и непризнанную Нагорно-Карабахскую республику, населенную армянами.
Азербайджанская армия 27 сентября начала крупномасштабное наступление по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Поводом для этого в Баку назвали обстрелы с армянской стороны. В боях применяется тяжелая артиллерия, системы залпового огня, авиация и тяжелая бронетехника. Стороны уже сообщали о погибших солдатах и уничтоженной бронетехнике друг у друга, также имеются жертвы среди мирных жителей. В Армении объявлена всеобщая мобилизация и военное положение, в Азербайджане военное положение введено частично.