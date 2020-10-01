Эрдоган назвал неприемлемым призыв к прекращению огня в Карабахе

Турция — одна из немногих стран, которая, вместо призывов к прекращению эскалации напряженности в Нагорном Карабахе заявила о поддержке наступления Азербайджана. Ранее Эрдоган, а также глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу требовали «покончить с армянской оккупацией» региона, а также заявляли, что именно сейчас пришло время для того, чтобы «полностью решить эту проблему» силовым путем. Кроме того, Анкара заявила о готовности поддержать Азербайджан и «на поле боя». Армения уже неоднократно заявляла, что турецкие военные присутствуют в зоне конфликта, в частности, разбившийся армянский Су-25 был объявлен Ереваном как сбитый турецким F-16. Появление турецкой авиации в Нагорном Карабахе Армения обещала использовать как повод для применения тактических ракет против Азербайджана.