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Турция заявила о готовности поддержать Азербайджан в боевых действиях

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Турция готова поддержать Азербайджан в конфликте в Нагорном Карабахе как за столом переговоров, так и на поле боя, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, передает телеканал TRT Haber.

«Мы, турецкий народ, всегда поддерживаем братский азербайджанский народ. Мы стоим на стороне Азербайджана на поле боя и за столом переговоров», — сказал Чавушоглу во время визита в азербайджанское посольство в Анкаре. Он подчеркнул, что сейчас Турция хочет «полностью решить эту проблему, «чтобы оккупированные территории Азербайджана были освобождены».

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган, в то время как большинство стран, включая Россию, США и Францию, попросили Баку и Ереван прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе, призвал «покончить с оккупацией» азербайджанской территории.

Крупное наступление азербайджанской армии по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе началось утром 27 сентября, впервые за 26 лет с момента подписания соглашения о прекращении огня. Применяется тяжелая артиллерия, системы залпового огня, авиация и тяжелая бронетехника. Обстрелу подверглась столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерт. В Армении объявлено военное положение и всеобщая мобилизация, в Азербайджане — частичное военное положение. Стороны сообщают о сотнях погибших военных у своих противников в Нагорном Карабахе, а также о десятках единиц уничтоженной бронетехнике и жертвах среди мирного населения. Армия Азербайджана пытается наступать в южной части линии соприкосновения, однако о существенных изменениях позиций за последние два дня не сообщалось.

Карабахская война шла в 1991-1994 гг. и завершилась потерей Азербайджаном населенного армянами региона Нагорного Карабаха, объявившего независимость от Баку и поддерживаемого Арменией экономически и в военном плане, однако не признаваемого юридически. Последняя эскалация конфликта произошла в 2016 г. Тогда совокупные потери двух сторон составили около сотни военнослужащих, а также несколько десятков единиц техники. Линия соприкосновения изменилась незначительно в пользу Азербайджана.

Ранее по теме: Песков оценил заявление Турции о военной помощи Азербайджану

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных