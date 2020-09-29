Турция заявила о готовности поддержать Азербайджан в боевых действиях
Турция готова поддержать Азербайджан в конфликте в Нагорном Карабахе как за столом переговоров, так и на поле боя, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, передает телеканал TRT Haber.
«Мы, турецкий народ, всегда поддерживаем братский азербайджанский народ. Мы стоим на стороне Азербайджана на поле боя и за столом переговоров», — сказал Чавушоглу во время визита в азербайджанское посольство в Анкаре. Он подчеркнул, что сейчас Турция хочет «полностью решить эту проблему, «чтобы оккупированные территории Азербайджана были освобождены».
Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган, в то время как большинство стран, включая Россию, США и Францию, попросили Баку и Ереван прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе, призвал «покончить с оккупацией» азербайджанской территории.
Крупное наступление азербайджанской армии по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе началось утром 27 сентября, впервые за 26 лет с момента подписания соглашения о прекращении огня. Применяется тяжелая артиллерия, системы залпового огня, авиация и тяжелая бронетехника. Обстрелу подверглась столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерт. В Армении объявлено военное положение и всеобщая мобилизация, в Азербайджане — частичное военное положение. Стороны сообщают о сотнях погибших военных у своих противников в Нагорном Карабахе, а также о десятках единиц уничтоженной бронетехнике и жертвах среди мирного населения. Армия Азербайджана пытается наступать в южной части линии соприкосновения, однако о существенных изменениях позиций за последние два дня не сообщалось.
Карабахская война шла в 1991-1994 гг. и завершилась потерей Азербайджаном населенного армянами региона Нагорного Карабаха, объявившего независимость от Баку и поддерживаемого Арменией экономически и в военном плане, однако не признаваемого юридически. Последняя эскалация конфликта произошла в 2016 г. Тогда совокупные потери двух сторон составили около сотни военнослужащих, а также несколько десятков единиц техники. Линия соприкосновения изменилась незначительно в пользу Азербайджана.