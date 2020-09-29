Песков оценил заявление Турции о военной помощи Азербайджану

Крупное наступление азербайджанской армии по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе началось утром 27 сентября, впервые за 26 лет с момента подписания соглашения о прекращении огня. Применяется тяжелая артиллерия, системы залпового огня, авиация и тяжелая бронетехника. Стороны уже сообщали о погибших солдатах в результате боестолкновений, также имеются жертвы среди мирных жителей.