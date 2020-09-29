Песков оценил заявление Турции о военной помощи Азербайджану
Россия категорически против заявлений об оказании военной поддержки любой из сторон конфликта в Нагорном Карабахе, ситуация должна быть урегулирована путем переговоров, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«В Кремле прежде всего исходят из необходимости скорейшего прекращения огня и боевых действий. Любые заявления о какой-то военной поддержке или военной активности однозначно подливают масло в огонь. Мы категорически против этого», — сказал Песков.
Он добавил, что Россия призывает все страны, особенно Турцию, предпринять усилия для того, чтобы убедить стороны конфликта «прекратить огонь и вернуться к мирному урегулированию этого застарелого конфликта политико-дипломатическими способами».
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция готова поддержать Азербайджан за столом переговоров и на поле боя.
Крупное наступление азербайджанской армии по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе началось утром 27 сентября, впервые за 26 лет с момента подписания соглашения о прекращении огня. Применяется тяжелая артиллерия, системы залпового огня, авиация и тяжелая бронетехника. Стороны уже сообщали о погибших солдатах в результате боестолкновений, также имеются жертвы среди мирных жителей.