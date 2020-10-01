Россия, Франция и США выступили с совместным заявлением по Карабаху
Президенты России, Франции и США Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Дональд Трамп, представляющие входящие в Минскую группу ОБСЕ страны, осудили военные действия в Нагорном Карабахе и призвали Армению и Азербайджан немедленно прекратить бои на этой территории. Совместное заявление глав государств опубликовано на сайте Кремля.
«Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий между вооруженными силами участвующих сторон. Мы также призываем руководителей Армении и Азербайджана незамедлительно взять на себя обязательства добросовестно и без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры по существу урегулирования при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ», — сказано в заявлении.
Также Путин, Макрон и Трамп выразили соболезнования семьям тех, кто погиб или был ранен в результате боевых действий в Карабахе.
Конфликт между Арменией и Азербайджаном за спорную территорию Нагорного Карабаха обострился 27 сентября. Тогда азербайджанская армия начала крупномасштабное наступление по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе якобы в ответ на обстрелы с армянской стороны. В боях применяется тяжелая артиллерия, системы залпового огня, авиация и тяжелая бронетехника. Обе стороны сообщили о погибших солдатах и уничтоженной бронетехнике друг у друга, также имеются жертвы среди мирного населения.