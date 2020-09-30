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МИД РФ заявил о переброске в Нагорный Карабах иностранных наемников

Ведомости

Россия имеет данные о переброске наемников из Сирии и Ливии в зону конфликта в Нагорном Карабахе, что может привести к дальнейшей эскалации, говорится в заявлении МИД РФ.

«По поступающим сведениям, в зону нагорно-карабахского конфликта осуществляется переброска боевиков незаконных вооруженных формирований, в частности из Сирии, Ливии, в целях непосредственного участия в боевых действиях», — говорится в сообщении. В МИД подчеркнули, что, по мнению России, такие процессы ведут к дальнейшей эскалации противостояния и «создают долговременные угрозы для безопасности всех стран региона».

«Призываем руководство заинтересованных государств принять действенные меры по недопущению использования иностранных террористов и наемников в конфликте и их незамедлительному выводу из региона», — добавили в МИД России. Какие именно страны имелись в виду, в ведомстве не уточнили.

Россия впервые прокомментировала сообщения о переброске в зону конфликта иностранных наемников. До этого с взаимными обвинениями в использовании в боевых действиях в Нагорном Карабахе боевиков из Сирии выступили Армения и Азербайджан. Ереван также обвиняет Баку в участии в боях турецких военных и техники. В частности, по данным Минобороны Армении, разбившийся армянский штурмовик Су-25 был сбит турецким F-16, при том, что появление ВВС Турции в зоне конфликта называлось Ереваном условием для применения против Азербайджана тактического ракетного оружия. В Анкаре и Баку отвергают эти обвинения.

Азербайджанская армия 27 сентября впервые за 26 лет с момента подписания соглашения о прекращении огня начала крупномасштабное наступление по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Поводом для этого в Баку назвали обстрелы с армянской стороны. В боях применяется тяжелая артиллерия, системы залпового огня, авиация и тяжелая бронетехника. Стороны уже сообщали о погибших солдатах и уничтоженной бронетехнике друг у друга, также имеются жертвы среди мирных жителей. В Армении объявлена всеобщая мобилизация и военное положение, в Азербайджане военное положение введено частично.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных