МИД РФ заявил о переброске в Нагорный Карабах иностранных наемников
Россия имеет данные о переброске наемников из Сирии и Ливии в зону конфликта в Нагорном Карабахе, что может привести к дальнейшей эскалации, говорится в заявлении МИД РФ.
«По поступающим сведениям, в зону нагорно-карабахского конфликта осуществляется переброска боевиков незаконных вооруженных формирований, в частности из Сирии, Ливии, в целях непосредственного участия в боевых действиях», — говорится в сообщении. В МИД подчеркнули, что, по мнению России, такие процессы ведут к дальнейшей эскалации противостояния и «создают долговременные угрозы для безопасности всех стран региона».
«Призываем руководство заинтересованных государств принять действенные меры по недопущению использования иностранных террористов и наемников в конфликте и их незамедлительному выводу из региона», — добавили в МИД России. Какие именно страны имелись в виду, в ведомстве не уточнили.
Россия впервые прокомментировала сообщения о переброске в зону конфликта иностранных наемников. До этого с взаимными обвинениями в использовании в боевых действиях в Нагорном Карабахе боевиков из Сирии выступили Армения и Азербайджан. Ереван также обвиняет Баку в участии в боях турецких военных и техники. В частности, по данным Минобороны Армении, разбившийся армянский штурмовик Су-25 был сбит турецким F-16, при том, что появление ВВС Турции в зоне конфликта называлось Ереваном условием для применения против Азербайджана тактического ракетного оружия. В Анкаре и Баку отвергают эти обвинения.
Азербайджанская армия 27 сентября впервые за 26 лет с момента подписания соглашения о прекращении огня начала крупномасштабное наступление по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Поводом для этого в Баку назвали обстрелы с армянской стороны. В боях применяется тяжелая артиллерия, системы залпового огня, авиация и тяжелая бронетехника. Стороны уже сообщали о погибших солдатах и уничтоженной бронетехнике друг у друга, также имеются жертвы среди мирных жителей. В Армении объявлена всеобщая мобилизация и военное положение, в Азербайджане военное положение введено частично.