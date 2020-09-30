МИД РФ заявил о переброске в Нагорный Карабах иностранных наемников

Россия впервые прокомментировала сообщения о переброске в зону конфликта иностранных наемников. До этого с взаимными обвинениями в использовании в боевых действиях в Нагорном Карабахе боевиков из Сирии выступили Армения и Азербайджан. Ереван также обвиняет Баку в участии в боях турецких военных и техники. В частности, по данным Минобороны Армении, разбившийся армянский штурмовик Су-25 был сбит турецким F-16, при том, что появление ВВС Турции в зоне конфликта называлось Ереваном условием для применения против Азербайджана тактического ракетного оружия. В Анкаре и Баку отвергают эти обвинения.