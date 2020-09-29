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Турецкий истребитель F-16 сбил Су-25 ВВС Армении

Ведомости

Турецкий истребитель F-16 сбил штурмовик Су-25 ВВС Армении в армянском воздушном пространстве, сообщает пресс-секретарь Минобороны страны Шушан Степанян на странице в Facebook.

По ее словам, турецкие F-16 поднялись в воздух с азербайджанского аэропорта в Гяндже, прикрывая работу штурмовиков и беспилотников ВВС Азербайджана, которые наносили удары в районе Вардениса и других населенных пунктов непризнанной Нагорно-Карабахской республики. «При выполнении боевой задачи в ходе воздушного боя многофункциональным истребителем F-16 ВВС Турции в воздушном пространстве Республики Армения был сбит истребитель Су-25 ВВС Вооруженных сил Республики Армения. Пилот, к сожалению, героически погиб», —  сообщил Степнян. 

Ранее Армения заявила, что в случае появления в зоне конфликта в Нагорном Карабахе F-16 ВВС Турции она будет вынуждена применить тактические ракетные комплексы «Искандер» для ударов по азербайджанским целям. Комплексы, купленные Ереваном у России в экспортной версии, способны поражать цели на расстоянии до 280 км. Сегодня Минобороны Армении подтвердило готовность использовать вооружение и военную технику широкого радиуса поражения из-за использования армией Азербайджана тяжелой огнеметной системы ТОС-1А и других крупнокалиберных систем.

Крупное наступление азербайджанской армии по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе началось утром 27 сентября, впервые за 26 лет с момента подписания соглашения о прекращении огня. Применяется тяжелая артиллерия, системы залпового огня, авиация и тяжелая бронетехника. Обстрелу подверглась столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерт. В Армении объявлено военное положение и всеобщая мобилизация, в Азербайджане — частичное военное положение. Стороны сообщают о сотнях погибших военных у своих противников в Нагорном Карабахе, а также о десятках единиц уничтоженной бронетехники и жертвах среди мирного населения.

Карабахская война шла в 1991-1994 гг. и завершилась потерей Азербайджаном населенного армянами региона Нагорного Карабаха, объявившего независимость от Баку и поддерживаемого Арменией экономически и в военном плане, однако не признаваемого юридически. Последняя эскалация конфликта произошла в 2016 г. Тогда совокупные потери двух сторон составили около сотни военнослужащих, а также несколько десятков единиц техники. Линия соприкосновения изменилась незначительно в пользу Азербайджана.

Ранее по теме: Турция заявила о готовности поддержать Азербайджан в боевых действиях

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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