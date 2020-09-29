Турецкий истребитель F-16 сбил Су-25 ВВС Армении

Крупное наступление азербайджанской армии по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе началось утром 27 сентября, впервые за 26 лет с момента подписания соглашения о прекращении огня. Применяется тяжелая артиллерия, системы залпового огня, авиация и тяжелая бронетехника. Обстрелу подверглась столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерт. В Армении объявлено военное положение и всеобщая мобилизация, в Азербайджане — частичное военное положение. Стороны сообщают о сотнях погибших военных у своих противников в Нагорном Карабахе, а также о десятках единиц уничтоженной бронетехники и жертвах среди мирного населения.