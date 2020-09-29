Турция опровергла уничтожение армянского Су-25 своим F-16

Крупнейшее за 26 лет обострение конфликта в нагорном Карабахе началось 27 сентября. Армия Азербайджана, заявив об обстрелах с армянской стороны, начала крупномасштабное наступление по всей линии разграничения. В боях используются тяжелая артиллерия, авиация и бронетехника, стороны сообщают о сотнях убитых солдат друг у друга и десятках уничтоженных танков, а также о жертвах среди местного населения. О существенных изменениях положения сторон не сообщается.