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Турция опровергла уничтожение армянского Су-25 своим F-16

Ведомости

Турецкий истребитель F-16 не сбивал армянский штурмовик Су-25, заявил агентству Bloomberg Turk пресс-секретарь президента Турции Фахреттин Алтун.

«Турция не сбивала самолет Армении», — сказал Алтун. Также участие турецкого истребителя в уничтожении армянского штурмовика отрицают и в Баку. В Минобороны Азербайджана агентству «Интерфакс» заявили, что это «очередная дезинформация армянской стороны».

Ранее в Минобороны Армении заявили, что турецкий F-16, поднявшийся с аэродрома в Гяндже для прикрытия бомбардировщиков и беспилотников азербайджанских ВВС, сбил штурмовик Су-25 армянских ВВС в воздушном пространстве страны. В Ереване заявили, что пилот погиб. До этого Армения пригрозила, что появление турецких истребителей в районе конфликта в Нагорном Карабахе вынудит ее использовать тактические комплексы «Искандер» против армии Азербайджана.

Крупнейшее за 26 лет обострение конфликта в нагорном Карабахе началось 27 сентября. Армия Азербайджана, заявив об обстрелах с армянской стороны, начала крупномасштабное наступление по всей линии разграничения. В боях используются тяжелая артиллерия, авиация и бронетехника, стороны сообщают о сотнях убитых солдат друг у друга и десятках уничтоженных танков, а также о жертвах среди местного населения. О существенных изменениях положения сторон не сообщается.

В Армении объявлено военное положение и мобилизация резервистов, Азербайджан пошел на частичное военное положение. Россия, США, Франция и ряд других стран попросили Баку и Ереван прекратить боевые действия, а Турция, наоборот — призвала Азербайджан «покончить с оккупацией» своей территории армянскими формированиями.

Ранее по теме: Турецкий истребитель F-16 сбил Су-25 ВВС Армении

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных