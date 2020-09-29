Турция опровергла уничтожение армянского Су-25 своим F-16
Турецкий истребитель F-16 не сбивал армянский штурмовик Су-25, заявил агентству Bloomberg Turk пресс-секретарь президента Турции Фахреттин Алтун.
«Турция не сбивала самолет Армении», — сказал Алтун. Также участие турецкого истребителя в уничтожении армянского штурмовика отрицают и в Баку. В Минобороны Азербайджана агентству «Интерфакс» заявили, что это «очередная дезинформация армянской стороны».
Ранее в Минобороны Армении заявили, что турецкий F-16, поднявшийся с аэродрома в Гяндже для прикрытия бомбардировщиков и беспилотников азербайджанских ВВС, сбил штурмовик Су-25 армянских ВВС в воздушном пространстве страны. В Ереване заявили, что пилот погиб. До этого Армения пригрозила, что появление турецких истребителей в районе конфликта в Нагорном Карабахе вынудит ее использовать тактические комплексы «Искандер» против армии Азербайджана.
Крупнейшее за 26 лет обострение конфликта в нагорном Карабахе началось 27 сентября. Армия Азербайджана, заявив об обстрелах с армянской стороны, начала крупномасштабное наступление по всей линии разграничения. В боях используются тяжелая артиллерия, авиация и бронетехника, стороны сообщают о сотнях убитых солдат друг у друга и десятках уничтоженных танков, а также о жертвах среди местного населения. О существенных изменениях положения сторон не сообщается.
В Армении объявлено военное положение и мобилизация резервистов, Азербайджан пошел на частичное военное положение. Россия, США, Франция и ряд других стран попросили Баку и Ереван прекратить боевые действия, а Турция, наоборот — призвала Азербайджан «покончить с оккупацией» своей территории армянскими формированиями.