Россия готова предоставить площадку для переговоров по Нагорному Карабаху
Россия призывает Армению и Азербайджан к незамедлительному прекращению огня в Нагорном Карабахе и готова предоставить площадку для переговоров враждующих сторон. Об этом глава российского МИД Сергей Лавров заявил по итогам раздельных переговоров с главой армянского дипведомства Зограбом Мнацаканяном и азербайджанским министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым.
«Подтверждена готовность предоставить московскую площадку для организации соответствующих контактов, включая проведение очередной встречи глав внешнеполитических ведомств Азербайджана, Армении и России», — передает пресс-служба МИД России. В ведомстве подчеркнули, что Москва, выражая озабоченность ситуацией в Нагорном Карабахе, призывает стороны к прекращению огня, а также к отказу от «провокационной и воинственной риторики».
Лавров, как следует из сообщения ведомства, также заверил коллег, что Россия продолжит прилагать усилия для создания условий дипломатического урегулирования конфликта «как в национальном качестве, так и вместе с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ».
Азербайджанская армия 27 сентября впервые за 26 лет с момента подписания соглашения о прекращении огня начала крупномасштабное наступление по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Поводом для этого в Баку назвали обстрелы с армянской стороны. В боях применяется тяжелая артиллерия, системы залпового огня, авиация и тяжелая бронетехника. Стороны уже сообщали о погибших солдатах и уничтоженной бронетехнике друг у друга, стало известно об уничтожении армянского штурмовика Су-25, также имеются жертвы среди мирных жителей. В Армении объявлена всеобщая мобилизация и военное положение, в Азербайджане военное положение введено частично. О значимых изменениях положения сторон в зоне конфликта не сообщалось.
Карабахская война шла с 1991 по 1994 г. По итогам на части территории Азербайджана образовалась населенная армянами непризнанная Нагорно-Карабахская республика, которая поддерживается Арменией военно и экономически. В Баку называют существующее положение «армянской оккупацией». Последнее масштабное столкновение в зоне конфликта произошло в апреле в 2016 г., в результате всего с обеих сторон погибло около сотни военнослужащих и уничтожены десятки единиц бронетехники. Посредничество в урегулировании конфликта с 1992 г. осуществляет Минская группа ОБСЕ (США, Россия, Франция), однако за 28 лет ее деятельность не привела к значимым результатам.