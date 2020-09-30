Россия готова предоставить площадку для переговоров по Нагорному Карабаху

Карабахская война шла с 1991 по 1994 г. По итогам на части территории Азербайджана образовалась населенная армянами непризнанная Нагорно-Карабахская республика, которая поддерживается Арменией военно и экономически. В Баку называют существующее положение «армянской оккупацией». Последнее масштабное столкновение в зоне конфликта произошло в апреле в 2016 г., в результате всего с обеих сторон погибло около сотни военнослужащих и уничтожены десятки единиц бронетехники. Посредничество в урегулировании конфликта с 1992 г. осуществляет Минская группа ОБСЕ (США, Россия, Франция), однако за 28 лет ее деятельность не привела к значимым результатам.