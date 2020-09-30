Алиев назвал условие прекращения военных действий в Карабахе

«У нас только одно условие: ВС (военные силы. — «Ведомости») Армении безусловно, в полном составе и немедленно должны покинуть наши земли. Это условие в силе, и, если правительство Армении его выполнит, бои прекратятся, кровь перестанет проливаться и установится мир в регионе. Мы хотим мира и хотим решения конфликта», — приводит слова Алиева «Интерфакс».