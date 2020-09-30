Алиев назвал условие прекращения военных действий в Карабахе
Азербайджан прекратит военные действия на территории Нагорного Карабаха только при условии немедленного вывода войск Армении с этой территории, заявил на встрече с ранеными в боевых действиях на линии соприкосновения президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«У нас только одно условие: ВС (военные силы. — «Ведомости») Армении безусловно, в полном составе и немедленно должны покинуть наши земли. Это условие в силе, и, если правительство Армении его выполнит, бои прекратятся, кровь перестанет проливаться и установится мир в регионе. Мы хотим мира и хотим решения конфликта», — приводит слова Алиева «Интерфакс».
Алиев подчеркнул, что Армения должна отказаться от «оккупационной политики». Такую позицию Азербайджана ранее также поддержала Турция, заявившая о готовности оказать стране поддержку в случае необходимости.
Глава Азербайджана подчеркнул, что страна должна восстановить свою территориальную целостность и добьется этого. По его мнению, продолжающиеся с 27 сентября боевые действия на территории Карабаха нацелены на «восстановление исторической справедливости», так как эта территория исторически принадлежит Азербайджану.
Нагорный Карабах — регион Закавказья, расположенный в восточной части Армянского нагорья. Исторически был населен армянами и входил в состав Великой Армении. Впоследствии территория стала заселяться мусульманами, правительство СССР включило ее в состав Азербайджана. В 1991 г. в результате референдума Нагорный Карабах объявил себя независимой республикой. На данный момент экономически и в военном плане территория поддерживается Арменией, однако юридически принадлежит Азербайджану.