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Алиев назвал условие прекращения военных действий в Карабахе

Ведомости

Азербайджан прекратит военные действия на территории Нагорного Карабаха только при условии немедленного вывода войск Армении с этой территории, заявил на встрече с ранеными в боевых действиях на линии соприкосновения президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«У нас только одно условие: ВС (военные силы. — «Ведомости») Армении безусловно, в полном составе и немедленно должны покинуть наши земли. Это условие в силе, и, если правительство Армении его выполнит, бои прекратятся, кровь перестанет проливаться и установится мир в регионе. Мы хотим мира и хотим решения конфликта», — приводит слова Алиева «Интерфакс».

Алиев подчеркнул, что Армения должна отказаться от «оккупационной политики». Такую позицию Азербайджана ранее также поддержала Турция, заявившая о готовности оказать стране поддержку в случае необходимости.

Глава Азербайджана подчеркнул, что страна должна восстановить свою территориальную целостность и добьется этого. По его мнению, продолжающиеся с 27 сентября боевые действия на территории Карабаха нацелены на «восстановление исторической справедливости», так как эта территория исторически принадлежит Азербайджану.

Нагорный Карабах — регион Закавказья, расположенный в восточной части Армянского нагорья. Исторически был населен армянами и входил в состав Великой Армении. Впоследствии территория стала заселяться мусульманами, правительство СССР включило ее в состав Азербайджана. В 1991 г. в результате референдума Нагорный Карабах объявил себя независимой республикой. На данный момент экономически и в военном плане территория поддерживается Арменией, однако юридически принадлежит Азербайджану.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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