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Минобороны Армении опубликовало фото сбитого штурмовика СУ-25

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Министерство обороны Армении опубликовало фотографии своего штурмовика СУ-25, сбитого турецкими военными. Фотографии размещены в телеграм-канале «РИА Новости».

Минобороны сообщило об уничтожении штурмовика 29 сентября. По данным министерства, в 10:30 истребители F-16 вооруженных сил Турции поднялись в воздух из азербайджанского аэропорта «Гянджа» и нанесли удары по армянскому самолету. Пилот СУ-25 погиб.

Министерство обороны Армении сообщило, что в 10.30 утра по местному времени (совпадает с московским) турецким истребителем F-16 был сбит над территорией Армении штурмовик Су-25, совершавший полет для выполнения боевого задания. При этом пилот Су-25 погиб. По информации минобороны Армении, F-16 взлетел с аэродрома Гянджа на северо-востоке Азербайджана и поразил Cу-25 ракетой с расстояния примерно 60 км. Позже это сообщение было опровергнуто сначала министерством обороны Турции, а затем и Азербайджана.

Ранее по теме: Армения обвинила Турцию в сбитии своего штурмовика в армянском воздушном пространстве

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных