Минобороны Армении опубликовало фото сбитого штурмовика СУ-25

Министерство обороны Армении сообщило, что в 10.30 утра по местному времени (совпадает с московским) турецким истребителем F-16 был сбит над территорией Армении штурмовик Су-25, совершавший полет для выполнения боевого задания. При этом пилот Су-25 погиб. По информации минобороны Армении, F-16 взлетел с аэродрома Гянджа на северо-востоке Азербайджана и поразил Cу-25 ракетой с расстояния примерно 60 км. Позже это сообщение было опровергнуто сначала министерством обороны Турции, а затем и Азербайджана.