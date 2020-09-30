Минобороны Армении опубликовало фото сбитого штурмовика СУ-25
Министерство обороны Армении опубликовало фотографии своего штурмовика СУ-25, сбитого турецкими военными. Фотографии размещены в телеграм-канале «РИА Новости».
Минобороны сообщило об уничтожении штурмовика 29 сентября. По данным министерства, в 10:30 истребители F-16 вооруженных сил Турции поднялись в воздух из азербайджанского аэропорта «Гянджа» и нанесли удары по армянскому самолету. Пилот СУ-25 погиб.
Министерство обороны Армении сообщило, что в 10.30 утра по местному времени (совпадает с московским) турецким истребителем F-16 был сбит над территорией Армении штурмовик Су-25, совершавший полет для выполнения боевого задания. При этом пилот Су-25 погиб. По информации минобороны Армении, F-16 взлетел с аэродрома Гянджа на северо-востоке Азербайджана и поразил Cу-25 ракетой с расстояния примерно 60 км. Позже это сообщение было опровергнуто сначала министерством обороны Турции, а затем и Азербайджана.