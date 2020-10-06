Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

Асад обвинил Эрдогана в подстрекательстве конфликта в Карабахе

Ведомости

Президент Сирии Башар Асад считает главу турецкого государства Реджепа Эрдогана главным подстрекателем и инициатором возобновившегося конфликта между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе. Об этом Асад заявил в интервью «РИА Новостям».

«Он поддерживает террористов в Ливии, он был главным подстрекателем и инициатором начавшегося недавно конфликта в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией», — цитирует агентство сирийского президента. В отличие от других мировых лидеров, Эрдоган открыто поддерживает Азербайджан в конфликте в Карабахе. Так, он заявил о необходимости прекратить «армянскую оккупацию» спорной территории, а МИД Турции при этом выразил готовность предоставить Азербайджану свои военные силы. 

Ранее о присутствии в Карабахе Турции заявило Минобороны Армении. Ведомство сообщило, что 29 сентября турецкий истребитель F-16 сбил армянский штурмовик Су-25. В свою очередь, российский МИД рассказал, что располагает информацией о переброске на территорию конфликта наемников из Сирии и Ливии. По словам президента Франции Эммануэля Макрона, это было сделано через Турцию.

Асад подтвердил утверждение Макрона. «Мы можем сказать с уверенностью, что она (Турция. — «Ведомости») использует террористов из Сирии и других стран в Нагорном Карабахе», — сказал глава Сирии.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией за территорию преимущественно населенного армянами Нагорного Карабаха, который в 1991 г. объявил о своей независимости, но юридически до сих пор входит в состав Азербайджана, усилился 27 сентября. С тех пор там продолжаются военные действия. Армения заявила о готовности признать независимость самопровозглашенной республики и прекратить огонь. Одним из условий этого премьер-министр страны Никол Пашинян назвал уход с территории Турции. Азербайджан, со своей стороны, заявил, что готов пойти на переговоры только в том случае, если противник выведет свои войска и армяне прекратят «оккупацию» региона.

Ранее по теме: Армения и Азербайджан выдвигают взаимонеприемлемые условия для перемирия

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных