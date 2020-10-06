Асад обвинил Эрдогана в подстрекательстве конфликта в Карабахе

Конфликт между Азербайджаном и Арменией за территорию преимущественно населенного армянами Нагорного Карабаха, который в 1991 г. объявил о своей независимости, но юридически до сих пор входит в состав Азербайджана, усилился 27 сентября. С тех пор там продолжаются военные действия. Армения заявила о готовности признать независимость самопровозглашенной республики и прекратить огонь. Одним из условий этого премьер-министр страны Никол Пашинян назвал уход с территории Турции. Азербайджан, со своей стороны, заявил, что готов пойти на переговоры только в том случае, если противник выведет свои войска и армяне прекратят «оккупацию» региона.