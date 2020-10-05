Армения и Азербайджан выдвигают взаимонеприемлемые условия для перемирия

По мнению старшего научного сотрудника Лаборатории анализа международных процессов МГИМО Максима Сучкова, у Москвы отсутствует мотивация работать со Стамбулом в Карабахе в том формате, в котором обе страны сотрудничают в рамках Астанинской группы по Сирии. «Россия располагает своими рычагами воздействия на Армению и Азербайджан, пусть и не такими мощными, как это может кому-то показаться», – говорит эксперт. В целом же, как отмечает Сучков, «цепочка сделок между Путиным и Эрдоганом на южном фланге российских границ принесла много выгод обеим сторонам». Как полагает эксперт, сегодняшний расклад в Минской группе ОБСЕ может работать против интересов Турции, так как у Стамбула существуют противоречия с Францией. Именно принуждение сторон к переговорам со стороны Минской группы является альтернативой военному способу решения ситуации. Однако «с формальной точки зрения Россия выступает в этом конфликте как внешний актор», резюмирует Сучков.