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Азербайджанские и армянские силы обменялись ракетными ударами по крупным городам

Интенсивность боевых действий возрастает
Алексей Никольский
Азербайджанские и армянские силы обменялись ракетными ударами по крупным городам /РИА Новости

Реактивная артиллерия армянских сил нанесла 4 октября удар по второму по количеству населения (более 330 000 человек) азербайджанскому городу Гянджа. Как заявил в Facebook президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян, ракетные удары по военным объектам Азербайджана в этом городе были нанесены в воскресенье по его приказу в ответ на обстрелы Степанакерта (население – более 55 000 человек) и других населенных пунктов Нагорного Карабаха, огонь прекращен, но удары могут возобновиться в случае продолжения азербайджанских обстрелов. Целью в Гяндже был аэродром.

Однако на распространенных фото и видео из Гянджи видно, что как минимум несколько ракет с кассетной боевой частью от реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Смерч» разорвалось в его центре. По сообщению генпрокуратуры Азербайджана, погиб один человек и четверо ранены. Азербайджан опроверг уничтожение аэропорта города. Минобороны Азербайджана заявило, что будет наносить удары по целям в Армении, где расположены обстреливающие Азербайджан ракетные установки.

Степанакерт обстреливался азербайджанской реактивной артиллерией в течение нескольких последних дней, причем, судя по фото и видео, представленным армянскими, российскими и западными СМИ, использовались и такие же ракеты от РСЗО «Смерч» с особо опасной для мирных жителей кассетной боевой частью. Она состоит из большого количества отдельных элементов, которые в случае несрабатывания представляют собой аналог взведенных мин, могущих разорваться при малейшем внешнем воздействии.

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В ходе обстрелов Степанакерта погибло несколько человек, а 4 октября была выведена из строя подстанция, что лишило город электроэнергии. Остается лишь надеяться, что обе стороны воздержатся от продолжения «войны городов» с помощью дальнобойных средств, говорит редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский, поскольку это обоюдоострая ситуация. По его мнению, нельзя исключать, что обе стороны сознательно стреляют по жилой застройке, однако многое зависит и от сроков годности используемых боеприпасов.

202 армянских военнослужащих

погибли с начала военных действий 27 сентября, сообщило минобороны Армении 3 октября. Азербайджанская сторона цифру своих потерь не называет

«На земле» еще 2 октября азербайджанская сторона объявила об успехах на севере Карабаха и занятии села Мадагиз, а 4 октября президент страны Ильхам Алиев сообщил в Twitter о занятии города Физули на южном участке фронта недалеко от границы с Ираном. Армянская сторона опровергла эти заявления. По мнению Мураховского, можно предположить, что со 2 октября азербайджанская армия, продавив на ряде направлений первую линию армянской обороны, ввела в действие свежие резервы и не исключено, что конечной целью наступления является выход двумя клещами с севера и юга в район Шуша – Степанакерт с целью занятия наиболее населенной части Нагорного Карабаха. Однако пока нельзя сказать, что азербайджанская армия действительно добилась решающих успехов, считает эксперт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных