Азербайджанские и армянские силы обменялись ракетными ударами по крупным городам

«На земле» еще 2 октября азербайджанская сторона объявила об успехах на севере Карабаха и занятии села Мадагиз, а 4 октября президент страны Ильхам Алиев сообщил в Twitter о занятии города Физули на южном участке фронта недалеко от границы с Ираном. Армянская сторона опровергла эти заявления. По мнению Мураховского, можно предположить, что со 2 октября азербайджанская армия, продавив на ряде направлений первую линию армянской обороны, ввела в действие свежие резервы и не исключено, что конечной целью наступления является выход двумя клещами с севера и юга в район Шуша – Степанакерт с целью занятия наиболее населенной части Нагорного Карабаха. Однако пока нельзя сказать, что азербайджанская армия действительно добилась решающих успехов, считает эксперт.