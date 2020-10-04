Президент Азербайджана назвал условие для прекращения огня в Карабахе
Баку готов прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе, если Ереван предоставит план вывода войск с азербайджанских территорий, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу Al Arabiya.
«Наше условие для прекращения огня состоит в том, что Армения должна предложить временную повестку вывода войск с оккупированных азербайджанских территорий в Нагорном Карабахе, которая была бы не на словах, а выполнялась бы на деле, — в какие дни какие территории будут освобождены», — цитируют его «РИА Новости».
На сайте телеканала также сообщается, что, по словам Алиева, Азербайджан занял наступательную позицию и намерен «вернуть оккупированные земли».
Конфликт между Арменией и Азербайджаном за спорную территорию Нагорного Карабаха обострился 27 сентября. Тогда азербайджанская армия начала крупномасштабное наступление по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе якобы в ответ на обстрелы с армянской стороны. В боях применяются тяжелая артиллерия, системы залпового огня, авиация и тяжелая бронетехника. Обе стороны сообщили о погибших солдатах и уничтоженной бронетехнике друг друга, также имеются жертвы среди мирного населения.
Сам Карабах в 1991 г. объявил себя независимой республикой. Армения заявила, что готова рассмотреть вопрос о признании ее автономии. Поддерживаемый Турцией Азербайджан называет происходящее «армянской оккупацией».