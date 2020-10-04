Президент Азербайджана назвал условие для прекращения огня в Карабахе

«Наше условие для прекращения огня состоит в том, что Армения должна предложить временную повестку вывода войск с оккупированных азербайджанских территорий в Нагорном Карабахе, которая была бы не на словах, а выполнялась бы на деле, — в какие дни какие территории будут освобождены», — цитируют его «РИА Новости».