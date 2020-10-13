Дмитрий Рогозин поддержал Ивана Сафронова

Вряд ли кто будет спорить с тем, что публичный образ Рогозина складывался далеко не удачно. Многие его идеи казались фантастическими, а конкретные результаты – скромными. Сказывался прежний политический шлейф, как и общее отношение к госкорпорациям. Рогозин переносил эту критику спокойно, порой даже стоически, не срываясь в агрессивную дискуссию, однако время на него не работало.