Дмитрий Рогозин поддержал Ивана Сафронова

Дмитрий Рогозин поддержал Ивана СафроноваХотя руководители госструктур редко полемизируют с силовиками
Случаи, когда неудачное высказывание вредит репутации, – обычное дело. На днях Дмитрий Рогозин продемонстрировал обратный пример: его слова в поддержку арестованного Ивана Сафронова побудили многих посмотреть на руководителя «Роскосмоса» с большей симпатией, чем ранее.
Вряд ли кто будет спорить с тем, что публичный образ Рогозина складывался далеко не удачно. Многие его идеи казались фантастическими, а конкретные результаты – скромными. Сказывался прежний политический шлейф, как и общее отношение к госкорпорациям. Рогозин переносил эту критику спокойно, порой даже стоически, не срываясь в агрессивную дискуссию, однако время на него не работало.
Вы видите 25% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области