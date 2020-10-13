«Единая Россия» не будет выдвигать Вячеслава Лысакова в депутаты Госдумы

Во вторник Госдума рассмотрит постановление о снятии с должности первого зампреда комитета по законодательству и госстроительству депутата Вячеслава Лысакова после его высказываний в телеграм-канале. Два собеседника в «Единой России» говорят, что партия в 2021 г. не будет выдвигать Лысакова на думских выборах. Собеседник в Госдуме предполагает, что пост первого зампреда комитета может занять давний соратник спикера Вячеслава Володина, бывший глава управления президента по внутренней политике Олег Морозов, избравшийся в этом году на довыборах в Госдуму по Нижнекамскому округу в Татарстане.