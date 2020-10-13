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«Единая Россия» не будет выдвигать Вячеслава Лысакова в депутаты Госдумы

Во вторник его лишат должности в нижней палате
Елена Мухаметшина
Вячеслав Лысаков /Пресс-служба Госдумы

Во вторник Госдума рассмотрит постановление о снятии с должности первого зампреда комитета по законодательству и госстроительству депутата Вячеслава Лысакова после его высказываний в телеграм-канале. Два собеседника в «Единой России» говорят, что партия в 2021 г. не будет выдвигать Лысакова на думских выборах. Собеседник в Госдуме предполагает, что пост первого зампреда комитета может занять давний соратник спикера Вячеслава Володина, бывший глава управления президента по внутренней политике Олег Морозов, избравшийся в этом году на довыборах в Госдуму по Нижнекамскому округу в Татарстане.

За неуместные высказывания первого зампреда комитета осудил лидер фракции «Единая Россия» Сергей Неверов: «Оставаясь просто депутатом, Вячеслав Иванович вправе выражать свою позицию так, как считает нужным. И в этом случае его мнение никоим образом уже не будет ассоциироваться с позицией комитета или позицией фракции».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных