«Единая Россия» не будет выдвигать Вячеслава Лысакова в депутаты Госдумы

«Единая Россия» не будет выдвигать Вячеслава Лысакова в депутаты ГосдумыВо вторник его лишат должности в нижней палате
Во вторник Госдума рассмотрит постановление о снятии с должности первого зампреда комитета по законодательству и госстроительству депутата Вячеслава Лысакова после его высказываний в телеграм-канале. Два собеседника в «Единой России» говорят, что партия в 2021 г. не будет выдвигать Лысакова на думских выборах. Собеседник в Госдуме предполагает, что пост первого зампреда комитета может занять давний соратник спикера Вячеслава Володина, бывший глава управления президента по внутренней политике Олег Морозов, избравшийся в этом году на довыборах в Госдуму по Нижнекамскому округу в Татарстане.
За неуместные высказывания первого зампреда комитета осудил лидер фракции «Единая Россия» Сергей Неверов: «Оставаясь просто депутатом, Вячеслав Иванович вправе выражать свою позицию так, как считает нужным. И в этом случае его мнение никоим образом уже не будет ассоциироваться с позицией комитета или позицией фракции».