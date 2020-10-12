«Единая Россия» рассмотрит вопрос о снятии полномочий с депутата Лысакова

«Должность первого заместителя одного из ключевых комитетов Думы не позволяет столь неуместных и некорректных высказываний, которые допускает Лысаков», — заявил Неверов. При этом Лысаков имеет право «выражать свою позицию так, как считает нужным», если «его мнение никоим образом уже не будет ассоциироваться с позицией комитета или позицией фракции», подчеркнул руководитель единороссов.