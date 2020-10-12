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«Единая Россия» рассмотрит вопрос о снятии полномочий с депутата Лысакова

Ведомости

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по законодательству Вячеслав Лысаков может быть лишен полномочий из-за «некорректных высказываний», соответствующий вопрос рассмотрит президиум фракции «Единая России», сообщил журналистам руководитель ЕР Сергей Неверов.

«Должность первого заместителя одного из ключевых комитетов Думы не позволяет столь неуместных и некорректных высказываний, которые допускает Лысаков», — заявил Неверов. При этом Лысаков имеет право «выражать свою позицию так, как считает нужным», если «его мнение никоим образом уже не будет ассоциироваться с позицией комитета или позицией фракции», подчеркнул руководитель единороссов.

О каких именно высказываниях Лысакова идет речь, Неверов не уточнил. Сам Лысаков в своем Telegram-канале подтвердил информацию о возможном лишении полномочий и заявил, что даст комментарий на эту тему позже.

Вячеслав Лысаков был избран депутатом Госдумы от партии «Единая Россия» в конце 2011 г. В 2012 г. его назначили первым зампредом комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных