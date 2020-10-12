«Единая Россия» рассмотрит вопрос о снятии полномочий с депутата Лысакова
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по законодательству Вячеслав Лысаков может быть лишен полномочий из-за «некорректных высказываний», соответствующий вопрос рассмотрит президиум фракции «Единая России», сообщил журналистам руководитель ЕР Сергей Неверов.
«Должность первого заместителя одного из ключевых комитетов Думы не позволяет столь неуместных и некорректных высказываний, которые допускает Лысаков», — заявил Неверов. При этом Лысаков имеет право «выражать свою позицию так, как считает нужным», если «его мнение никоим образом уже не будет ассоциироваться с позицией комитета или позицией фракции», подчеркнул руководитель единороссов.
О каких именно высказываниях Лысакова идет речь, Неверов не уточнил. Сам Лысаков в своем Telegram-канале подтвердил информацию о возможном лишении полномочий и заявил, что даст комментарий на эту тему позже.
Вячеслав Лысаков был избран депутатом Госдумы от партии «Единая Россия» в конце 2011 г. В 2012 г. его назначили первым зампредом комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству.