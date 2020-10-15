Озеленение энергетики под вопросом

В апреле, на пике коронавирусного кризиса, МЭА прогнозировало падение спроса на энергоносители в текущем году на 6%. Но совместные усилия стран ОПЕК+ и достаточно успешные меры по борьбе с пандемией, продемонстрированные в первую очередь Китаем, привели к тому, что спрос на энергоносители стал восстанавливаться гораздо быстрее, чем предполагало МЭА. Новая оценка агентства – более скромное падение, на 5%.