Озеленение энергетики под вопросом

Озеленение энергетики под вопросомВИЭ вряд ли выйдут победителями из текущего кризиса на рынке энергоносителей
Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало свой ежегодный прогноз развития мировой энергетики (World Energy Outlook 2020). Прогноз рисует безоблачное будущее только для возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Для нефти и газа наступают темные времена, и кризис 2020 г. только ускорит переход мировой энергетики на зеленые рельсы.
В апреле, на пике коронавирусного кризиса, МЭА прогнозировало падение спроса на энергоносители в текущем году на 6%. Но совместные усилия стран ОПЕК+ и достаточно успешные меры по борьбе с пандемией, продемонстрированные в первую очередь Китаем, привели к тому, что спрос на энергоносители стал восстанавливаться гораздо быстрее, чем предполагало МЭА. Новая оценка агентства – более скромное падение, на 5%.