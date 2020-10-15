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Озеленение энергетики под вопросом

ВИЭ вряд ли выйдут победителями из текущего кризиса на рынке энергоносителей
Александр Фролов , заместитель гендиректора Института национальной энергетики
Весной 2020 г. в ЕС сложилась парадоксальная ситуация: спрос на электроэнергию упал, но ВИЭ сохранили свои привилегии /Максим Стулов / Ведомости

Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало свой ежегодный прогноз развития мировой энергетики (World Energy Outlook 2020). Прогноз рисует безоблачное будущее только для возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Для нефти и газа наступают темные времена, и кризис 2020 г. только ускорит переход мировой энергетики на зеленые рельсы.

В апреле, на пике коронавирусного кризиса, МЭА прогнозировало падение спроса на энергоносители в текущем году на 6%. Но совместные усилия стран ОПЕК+ и достаточно успешные меры по борьбе с пандемией, продемонстрированные в первую очередь Китаем, привели к тому, что спрос на энергоносители стал восстанавливаться гораздо быстрее, чем предполагало МЭА. Новая оценка агентства – более скромное падение, на 5%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных