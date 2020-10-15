Как здоровье стало самоцелью

Молодым успешным бизнесменам в целом свойственно мессианство, стремление делиться с миром не только профессиональными кейсами, но и ценностями, думами о будущем человечества, рецептами прогресса и коррекции общества. Объяснить это несложно: успех в бизнесе кажется им производным от их интеллектуальных, волевых и эмоциональных достоинств, а раз так, то людям вокруг не мешало бы эти достоинства учесть, чтобы не оставаться лузерами.