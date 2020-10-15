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Как здоровье стало самоцелью

Основатели цифровых платформ в роли мессии
Алексей Фирсов
Наставление основателя Telegram Павла Дурова на тему «как быть вечно молодым и обмануть время» кажется здесь вторичным, но оно нам дорого как продукт российского происхождения /instagram.com/durov

Молодым успешным бизнесменам в целом свойственно мессианство, стремление делиться с миром не только профессиональными кейсами, но и ценностями, думами о будущем человечества, рецептами прогресса и коррекции общества. Объяснить это несложно: успех в бизнесе кажется им производным от их интеллектуальных, волевых и эмоциональных достоинств, а раз так, то людям вокруг не мешало бы эти достоинства учесть, чтобы не оставаться лузерами.

Чаще этот комплекс проявляется в инновациях, особенно среди создателей цифровых платформ: трансформация социальной среды здесь наиболее заметна, публичность максимальная, аудитория подготовлена. Сами инновации тесно связаны с фигурой основателя как автора ключевой идеи, поэтому некоторый нарциссизм для фаундера неизбежен. Типаж проповедника-бизнесмена был задан Стивом Джобсом, который прекрасно вписался в образ визионера, подверженного мистическим озарениям.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных