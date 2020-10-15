Как здоровье стало самоцелью

Как здоровье стало самоцельюОснователи цифровых платформ в роли мессии
Молодым успешным бизнесменам в целом свойственно мессианство, стремление делиться с миром не только профессиональными кейсами, но и ценностями, думами о будущем человечества, рецептами прогресса и коррекции общества. Объяснить это несложно: успех в бизнесе кажется им производным от их интеллектуальных, волевых и эмоциональных достоинств, а раз так, то людям вокруг не мешало бы эти достоинства учесть, чтобы не оставаться лузерами.
Чаще этот комплекс проявляется в инновациях, особенно среди создателей цифровых платформ: трансформация социальной среды здесь наиболее заметна, публичность максимальная, аудитория подготовлена. Сами инновации тесно связаны с фигурой основателя как автора ключевой идеи, поэтому некоторый нарциссизм для фаундера неизбежен. Типаж проповедника-бизнесмена был задан Стивом Джобсом, который прекрасно вписался в образ визионера, подверженного мистическим озарениям.