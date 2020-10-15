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Коронавирус ускорит вывод российских сериалов на мировой рынок

В отсутствие громких глобальных премьер международные видеосервисы обратили внимание на качественный локальный контент
Тимур Бордюг
Вещь недели — русский сериал (на фото кадр из сериала «Эпидемия») /PREMIER

Пока кинокомпании и кинотеатры нервно подсчитывают убытки от коронавируса, у производителей отечественных сериалов появился повод с удовлетворением потирать руки. Сериал Павла Костомарова «Эпидемия» (производство 1-2-3 Production) закрепился в первой пятерке видеосервиса Netflix по просмотрам в мире: по данным flixpatrol.com, 11 октября проект находился на четвертой строке, к 14 октября поднялся на третью. На видеосервисе он доступен под названием To the Lake («К озеру»). Американцы заплатили за права на показ рекордную сумму – по информации «Коммерсанта», около $1,5 млн. Это в 1,5 раза больше, чем у предыдущего рекордсмена – сериала «Лучше, чем люди», купленного Netflix за $1 млн в начале 2019 г.

Кто-то скажет, что все дело в злободневном сюжете «Эпидемии» (сценарий сериала написан по мотивам романа Яны Вагнер «Вонгозеро»). В центре восьмисерийного сериала судьба героев, спасающихся от загадочного вируса, который погубил большую часть населения Москвы. Один из главных симптомов болезни, убивающей за несколько дней, – кашель. Какой видеосервис откажется на время самоизоляции поставить в рекомендованные картину о том, как герои выбираются из вымершего постапокалиптического мегаполиса?

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных