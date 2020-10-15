Коронавирус ускорит вывод российских сериалов на мировой рынок

Пока кинокомпании и кинотеатры нервно подсчитывают убытки от коронавируса, у производителей отечественных сериалов появился повод с удовлетворением потирать руки. Сериал Павла Костомарова «Эпидемия» (производство 1-2-3 Production) закрепился в первой пятерке видеосервиса Netflix по просмотрам в мире: по данным flixpatrol.com, 11 октября проект находился на четвертой строке, к 14 октября поднялся на третью. На видеосервисе он доступен под названием To the Lake («К озеру»). Американцы заплатили за права на показ рекордную сумму – по информации «Коммерсанта», около $1,5 млн. Это в 1,5 раза больше, чем у предыдущего рекордсмена – сериала «Лучше, чем люди», купленного Netflix за $1 млн в начале 2019 г.