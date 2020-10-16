Fender представила новую линию профессиональных электрогитар

2020 год неожиданно стал самым успешным по объему продаж за 74-летнюю историю Fender. По прогнозам генерального директора Fender Энди Муни, в этом году доход от продаж может превысить $700 млн, год назад было на $100 млн меньше. Но благодарить за это нужно в основном не профессиональных музыкантов, а новичков, которые заскучали во время локдауна и хотят разучивать аккорды на бюджетных инструментах. «В целом сейчас [у людей] в сутках на два с половиной свободных часа больше, потому что не нужно добираться на работу, – сказал Муни в интервью Reuters. – И что вам делать со всем этим временем?» Так или иначе, по данным Fender, с середины марта продажи гитар стоимостью до $500 (многие из них компания производит на своих предприятиях в Южной Корее и Японии) выросли на 92% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.