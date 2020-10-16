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Fender представила новую линию профессиональных электрогитар

Компания переживает лучший год за всю свою историю
Екатерина Максимушкина
Fender Musical Instruments

Американский производитель гитар Fender Musical Instruments 13 октября представил новую серию электрогитар American Professional II, предназначенную для профессиональных музыкантов. В линейку вошли усовершенствованные версии легендарных Stratocaster и Telecaster, на которых в золотое время рока играли Эрик Клэптон, Джимми Хендрикс, Бадди Холли, Кит Ричардс и Брюс Спрингстин, а сейчас играет, например, Джонни Гринвуд из Radiohead. Все эти электрогитары производятся на заводе Fender в Короне, штат Калифорния, а их стоимость начинается от $1000.

2020 год неожиданно стал самым успешным по объему продаж за 74-летнюю историю Fender. По прогнозам генерального директора Fender Энди Муни, в этом году доход от продаж может превысить $700 млн, год назад было на $100 млн меньше. Но благодарить за это нужно в основном не профессиональных музыкантов, а новичков, которые заскучали во время локдауна и хотят разучивать аккорды на бюджетных инструментах. «В целом сейчас [у людей] в сутках на два с половиной свободных часа больше, потому что не нужно добираться на работу, – сказал Муни в интервью Reuters. – И что вам делать со всем этим временем?» Так или иначе, по данным Fender, с середины марта продажи гитар стоимостью до $500 (многие из них компания производит на своих предприятиях в Южной Корее и Японии) выросли на 92% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных