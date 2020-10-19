Цена войны в железе и людях

Цена войны в железе и людяхАрмения и Азербайджан пытаются оценить войну за Карабах
Согласно интервью президента Азербайджана Ильхама Алиева французским журналистам в ходе начавшейся 27 сентября войны в Нагорном Карабахе азербайджанская армия уничтожила вооружение армянских сил на сумму $1 млрд. Можно предположить, что прямые дополнительные расходы Азербайджана по ведению этой войны составили как минимум не меньшую сумму. Верить заявлениям сторон, что они уничтожили сотни танков и бронемашин и убили тысячи солдат противника, конечно, не стоит.
В конце концов потери железа куда менее важны, чем людские. Поименные списки погибших военнослужащих публикует лишь армянская сторона – к концу прошлой недели их количество превзошло 630 человек. Наверняка азербайджанские потери как минимум не меньше. По заявлению Алиева, в ходе боевых действий в Азербайджане разрушено около 2000 домов. Непризнанному Нагорному Карабаху, столица которого Степанакерт регулярно обстреливается ракетами из системы «Смерч» с особо опасными для мирного населения кассетными боевыми частями, материальный ущерб нанесен наверняка больший. Это еще сотни и сотни миллионов долларов в цене войны.