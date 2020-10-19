Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Мнения / Темы недели Эксклюзивно по подписке

Цена войны в железе и людях

Армения и Азербайджан пытаются оценить войну за Карабах
Алексей Никольский

Согласно интервью президента Азербайджана Ильхама Алиева французским журналистам в ходе начавшейся 27 сентября войны в Нагорном Карабахе азербайджанская армия уничтожила вооружение армянских сил на сумму $1 млрд. Можно предположить, что прямые дополнительные расходы Азербайджана по ведению этой войны составили как минимум не меньшую сумму. Верить заявлениям сторон, что они уничтожили сотни танков и бронемашин и убили тысячи солдат противника, конечно, не стоит.

В конце концов потери железа куда менее важны, чем людские. Поименные списки погибших военнослужащих публикует лишь армянская сторона – к концу прошлой недели их количество превзошло 630 человек. Наверняка азербайджанские потери как минимум не меньше. По заявлению Алиева, в ходе боевых действий в Азербайджане разрушено около 2000 домов. Непризнанному Нагорному Карабаху, столица которого Степанакерт регулярно обстреливается ракетами из системы «Смерч» с особо опасными для мирного населения кассетными боевыми частями, материальный ущерб нанесен наверняка больший. Это еще сотни и сотни миллионов долларов в цене войны.

Вы видите 40% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных