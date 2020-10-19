Цена войны в железе и людях

В конце концов потери железа куда менее важны, чем людские. Поименные списки погибших военнослужащих публикует лишь армянская сторона – к концу прошлой недели их количество превзошло 630 человек. Наверняка азербайджанские потери как минимум не меньше. По заявлению Алиева, в ходе боевых действий в Азербайджане разрушено около 2000 домов. Непризнанному Нагорному Карабаху, столица которого Степанакерт регулярно обстреливается ракетами из системы «Смерч» с особо опасными для мирного населения кассетными боевыми частями, материальный ущерб нанесен наверняка больший. Это еще сотни и сотни миллионов долларов в цене войны.