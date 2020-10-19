Олег Тиньков перешел в новый жанр

Его послание похоже на нервный срыв, на письмо оскорбленной женщины, в которой гнев, досада, обида и жажда мести сплелись в один клубок ярости. Такие письма не перечитывают перед отправкой, не исправляют ошибки, не размышляют о том, что «месть – это блюдо, которое нужно подавать холодным». После них не возвращаются – если только обидчик не станет на колени.