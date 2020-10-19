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Олег Тиньков перешел в новый жанр

Разрыв сделки с «Яндексом» стал беспрецедентным по своей форме
Алексей Фирсов
Андрей Гордеев / Ведомости

Надежда, что «Яндекс» вместе с «Тинькофф банком» составит конкуренцию экосистеме «Сбера», оказалась обманутой. Письмо, разрывающее обещанную сделку, выпущенное Олегом Тиньковым, беспрецедентно по своей стилистике. Не то чтобы в России предприниматели не ругались между собой, однако некоторая сдержанность в подборе выражений обычно отличала их полемику. Тиньков задал принципиально другой стиль, выбрав жанр личного обращения к своему персоналу.

Его послание похоже на нервный срыв, на письмо оскорбленной женщины, в которой гнев, досада, обида и жажда мести сплелись в один клубок ярости. Такие письма не перечитывают перед отправкой, не исправляют ошибки, не размышляют о том, что «месть – это блюдо, которое нужно подавать холодным». После них не возвращаются – если только обидчик не станет на колени.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных