Олег Тиньков перешел в новый жанр

Олег Тиньков перешел в новый жанрРазрыв сделки с «Яндексом» стал беспрецедентным по своей форме
Надежда, что «Яндекс» вместе с «Тинькофф банком» составит конкуренцию экосистеме «Сбера», оказалась обманутой. Письмо, разрывающее обещанную сделку, выпущенное Олегом Тиньковым, беспрецедентно по своей стилистике. Не то чтобы в России предприниматели не ругались между собой, однако некоторая сдержанность в подборе выражений обычно отличала их полемику. Тиньков задал принципиально другой стиль, выбрав жанр личного обращения к своему персоналу.
Его послание похоже на нервный срыв, на письмо оскорбленной женщины, в которой гнев, досада, обида и жажда мести сплелись в один клубок ярости. Такие письма не перечитывают перед отправкой, не исправляют ошибки, не размышляют о том, что «месть – это блюдо, которое нужно подавать холодным». После них не возвращаются – если только обидчик не станет на колени.