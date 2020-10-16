ЦБ проверит «Яндекс» и «Тинькофф банк» после отмены сделки

«Это наша стандартная практика. Проверять будем в любом случае. Мы проводим предварительный анализ всех необычных сделок на предмет установления признаков инсайдерской торговли», — пояснил он. Лях добавил, что после завершения расследований регулятор сообщит о наличии таких признаков или о выявлении подозрительных операций. Это делается, в частности, для того, чтобы опосредованно не воздействовать на котировки, пояснил глава департамента.