Общая точка озеленения

Общая точка озелененияРазумные зеленые сертификаты российских товаров неизбежны
Зеленые финансы окончательно вошли в число инструментов, которые правительство планирует использовать для ускорения темпов роста российской экономики. 14 октября об этом заявила на совещании у Владимира Путина глава Банка России Эльвира Набиуллина, еще раньше – глава Минэкономразвития Максим Решетников. Тем не менее принципы функционирования зеленых финансов все еще не определены. Цифры говорят сами за себя: на зеленой секции Мосбиржи зарегистрировано всего семь выпусков облигаций в сумме примерно на $147 млн. Назвать инструмент популярным сложно, теоретиков темы пока больше, чем практиков.
Почему? Во-первых, не все пока понимают, что зеленая экономика – не отдельная отрасль, как энергетика или сельское хозяйство, а, по сути, формат, в рамках которого можно решать бизнес-задачи во всех секторах. Во-вторых, имиджу зеленой экономики вредят ортодоксальные экологические активисты, требующие немедленно принести доходы людей в жертву показателям выбросов СО2. В-третьих, бизнесмены не до конца осознают риски, сопряженные с откладыванием экологической модернизации производств. Ну и, наконец, у нас в стране пока не создана понятная система зеленого финансирования, подобная европейской или китайской, четко расставляющая приоритеты и выгодная всем сторонам.