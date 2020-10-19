Общая точка озеленения

Почему? Во-первых, не все пока понимают, что зеленая экономика – не отдельная отрасль, как энергетика или сельское хозяйство, а, по сути, формат, в рамках которого можно решать бизнес-задачи во всех секторах. Во-вторых, имиджу зеленой экономики вредят ортодоксальные экологические активисты, требующие немедленно принести доходы людей в жертву показателям выбросов СО2. В-третьих, бизнесмены не до конца осознают риски, сопряженные с откладыванием экологической модернизации производств. Ну и, наконец, у нас в стране пока не создана понятная система зеленого финансирования, подобная европейской или китайской, четко расставляющая приоритеты и выгодная всем сторонам.