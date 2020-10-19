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Общая точка озеленения

Разумные зеленые сертификаты российских товаров неизбежны
Ведомости
Так как наиболее экологичные материалы и технологии также являются наиболее современными и эффективными, то затраты в процессе эксплуатации снижаются /Сергей Николаев / Ведомости

Зеленые финансы окончательно вошли в число инструментов, которые правительство планирует использовать для ускорения темпов роста российской экономики. 14 октября об этом заявила на совещании у Владимира Путина глава Банка России Эльвира Набиуллина, еще раньше – глава Минэкономразвития Максим Решетников. Тем не менее принципы функционирования зеленых финансов все еще не определены. Цифры говорят сами за себя: на зеленой секции Мосбиржи зарегистрировано всего семь выпусков облигаций в сумме примерно на $147 млн. Назвать инструмент популярным сложно, теоретиков темы пока больше, чем практиков.

Почему? Во-первых, не все пока понимают, что зеленая экономика – не отдельная отрасль, как энергетика или сельское хозяйство, а, по сути, формат, в рамках которого можно решать бизнес-задачи во всех секторах. Во-вторых, имиджу зеленой экономики вредят ортодоксальные экологические активисты, требующие немедленно принести доходы людей в жертву показателям выбросов СО2. В-третьих, бизнесмены не до конца осознают риски, сопряженные с откладыванием экологической модернизации производств. Ну и, наконец, у нас в стране пока не создана понятная система зеленого финансирования, подобная европейской или китайской, четко расставляющая приоритеты и выгодная всем сторонам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных