Инструменты инноваций в России приживаются с трудом

Инструменты инноваций в России приживаются с трудомОсобенно те, которые требуют предпринимательской свободы
Те, кто видит в предпринимателе-инноваторе ключевую фигуру экономического развития, любят ссылаться на авторитет Йозефа Шумпетера. Между тем в своей известной книге «Капитализм, социализм и демократия», вышедшей в 1942 г., автор концепции созидательного разрушения провозгласил угасание предпринимательской функции в экономике. Он писал, что инновационный процесс рано или поздно автоматизируется и на смену личности и свободной воле предпринимателя «придут бюро и комиссии», а риск и индивидуальная ответственность будут заменены расчетом и коллегиальными решениями: «Рационализация и специализация постепенно вытесняют личность, строгий расчет вытесняет озарение». Более того, Шумпетер прогнозировал, что «обюрократившиеся индустриальные гиганты» вытеснят мелкие и средние фирмы и «экспроприируют их владельцев». Такой капитализм, по его мысли, в итоге самоуничтожится, превратившись в социализм.
Говорить, что прогноз великого теоретика инноваций оправдался, пока преждевременно. Крупный бизнес пытался не дать угаснуть в себе инновационной функции, пройдя за последние десятилетия сразу несколько этапов трансформаций корпоративных систем, управляющих инновационным процессом. Отточив до совершенства внутренние системы R&D, корпорации пришли к идее внутреннего предпринимательства, мотивируя сотрудников на демонстрацию предпринимательского поведения. Корпорации начали искать постоянную инновационную подпитку снаружи своего периметра, что заметил и оформил в виде популярной концепции открытых инноваций Генри Чесбро в начале нулевых. Но и этого оказалось мало – появилась идея самоорганизации мира открытых инноваций и превращения корпоративной инновационной системы в экосистему инноваций, в которой уже не так очевидно, кто кем управляет – корпорация внешней средой или наоборот.