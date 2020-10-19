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Инструменты инноваций в России приживаются с трудом

Особенно те, которые требуют предпринимательской свободы
Дан Медовников , директор Института менеджмента инноваций НИУ ВШЭ
Хуже всего у нас работают как раз те инструменты, применение которых требует свободы /Андрей Гордеев / Ведомости

Те, кто видит в предпринимателе-инноваторе ключевую фигуру экономического развития, любят ссылаться на авторитет Йозефа Шумпетера. Между тем в своей известной книге «Капитализм, социализм и демократия», вышедшей в 1942 г., автор концепции созидательного разрушения провозгласил угасание предпринимательской функции в экономике. Он писал, что инновационный процесс рано или поздно автоматизируется и на смену личности и свободной воле предпринимателя «придут бюро и комиссии», а риск и индивидуальная ответственность будут заменены расчетом и коллегиальными решениями: «Рационализация и специализация постепенно вытесняют личность, строгий расчет вытесняет озарение». Более того, Шумпетер прогнозировал, что «обюрократившиеся индустриальные гиганты» вытеснят мелкие и средние фирмы и «экспроприируют их владельцев». Такой капитализм, по его мысли, в итоге самоуничтожится, превратившись в социализм.

Говорить, что прогноз великого теоретика инноваций оправдался, пока преждевременно. Крупный бизнес пытался не дать угаснуть в себе инновационной функции, пройдя за последние десятилетия сразу несколько этапов трансформаций корпоративных систем, управляющих инновационным процессом. Отточив до совершенства внутренние системы R&D, корпорации пришли к идее внутреннего предпринимательства, мотивируя сотрудников на демонстрацию предпринимательского поведения. Корпорации начали искать постоянную инновационную подпитку снаружи своего периметра, что заметил и оформил в виде популярной концепции открытых инноваций Генри Чесбро в начале нулевых. Но и этого оказалось мало – появилась идея самоорганизации мира открытых инноваций и превращения корпоративной инновационной системы в экосистему инноваций, в которой уже не так очевидно, кто кем управляет – корпорация внешней средой или наоборот.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных