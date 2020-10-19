Инструменты инноваций в России приживаются с трудом

Те, кто видит в предпринимателе-инноваторе ключевую фигуру экономического развития, любят ссылаться на авторитет Йозефа Шумпетера. Между тем в своей известной книге «Капитализм, социализм и демократия», вышедшей в 1942 г., автор концепции созидательного разрушения провозгласил угасание предпринимательской функции в экономике. Он писал, что инновационный процесс рано или поздно автоматизируется и на смену личности и свободной воле предпринимателя «придут бюро и комиссии», а риск и индивидуальная ответственность будут заменены расчетом и коллегиальными решениями: «Рационализация и специализация постепенно вытесняют личность, строгий расчет вытесняет озарение». Более того, Шумпетер прогнозировал, что «обюрократившиеся индустриальные гиганты» вытеснят мелкие и средние фирмы и «экспроприируют их владельцев». Такой капитализм, по его мысли, в итоге самоуничтожится, превратившись в социализм.