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Прокатиться зайцем на успехах чужих экономик России больше не удастся

Вторая волна и новый кризис осенью – зимой могут быть гораздо жестче
Антон Табах , управляющий директор по макроэкономическому анализу «Эксперт РА»
Евгений Разумный / Ведомости

Россия успешно прошла первую волну коронавируса. Помогли и инерция в экономике, и резервы, которых в итоге потрачено сильно меньше, чем ожидалось, и сниженные процентные ставки. Импровизация и коррекция принимаемых мер на ходу, немыслимая ранее, а также хорошая координация между ключевыми ведомствами также позволили избежать больших ошибок.

Не менее важно было «прокатиться зайцем» на успехах США, ЕС и Китая в стабилизации своих экономик – что привело к быстрому восстановлению цен на сырье после мартовско-апрельского шока и возможности снизить и отсрочить налоги при повышении расходов. Хотя прямые выплаты гражданам и бизнесу были весьма умеренными, экономика быстро отскочила в июне – июле, когда были сняты основные ограничения, вырос оптимизм потребителей. А власти начали вести себя так, будто кризис позади, и вернулись к бюджетному профициту и зажиманию инфляции (которой почти нет).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных