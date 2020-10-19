Прокатиться зайцем на успехах чужих экономик России больше не удастся

Не менее важно было «прокатиться зайцем» на успехах США, ЕС и Китая в стабилизации своих экономик – что привело к быстрому восстановлению цен на сырье после мартовско-апрельского шока и возможности снизить и отсрочить налоги при повышении расходов. Хотя прямые выплаты гражданам и бизнесу были весьма умеренными, экономика быстро отскочила в июне – июле, когда были сняты основные ограничения, вырос оптимизм потребителей. А власти начали вести себя так, будто кризис позади, и вернулись к бюджетному профициту и зажиманию инфляции (которой почти нет).