Парадоксальный маркетинг «Победы»Скандальный информационный фон не мешает бурному росту лоукостера «Победа»
Авиакомпания «Победа» не перестает «радовать» скандальными новостями. То перевозчик не пустил на борт Василия Ланового и волейболиста, который не влезал в кресло. То не разрешил посадить рядом мать и дитя. То видишь на стойке регистрации «Победы» пассажира и представителя авиакомпании, спорящих на повышенных тонах о размере ручной клади или неудобном месте в салоне.
Теперь лоукостер разместил на сайте госзакупок заявку на 3000 «тренажеров для тренировки мышц лица и улыбки» для бортпроводников. По интернету разлетелись навевающие двусмысленные ассоциации изображения этого силиконового изделия, а «Победа» сообщила, что «безупречная улыбка бортпроводника – наш стандарт». Видимо, вскоре на борту нас будет встречать персонал со сведенными судорогой мимическими мышцами.