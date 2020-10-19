Парадоксальный маркетинг «Победы»

Авиакомпания «Победа» не перестает «радовать» скандальными новостями. То перевозчик не пустил на борт Василия Ланового и волейболиста, который не влезал в кресло. То не разрешил посадить рядом мать и дитя. То видишь на стойке регистрации «Победы» пассажира и представителя авиакомпании, спорящих на повышенных тонах о размере ручной клади или неудобном месте в салоне.