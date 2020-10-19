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Парадоксальный маркетинг «Победы»

Скандальный информационный фон не мешает бурному росту лоукостера «Победа»
Андрей Стась
Андрей Гордеев / Ведомости

Авиакомпания «Победа» не перестает «радовать» скандальными новостями. То перевозчик не пустил на борт Василия Ланового и волейболиста, который не влезал в кресло. То не разрешил посадить рядом мать и дитя. То видишь на стойке регистрации «Победы» пассажира и представителя авиакомпании, спорящих на повышенных тонах о размере ручной клади или неудобном месте в салоне.

Теперь лоукостер разместил на сайте госзакупок заявку на 3000 «тренажеров для тренировки мышц лица и улыбки» для бортпроводников. По интернету разлетелись навевающие двусмысленные ассоциации изображения этого силиконового изделия, а «Победа» сообщила, что «безупречная улыбка бортпроводника – наш стандарт». Видимо, вскоре на борту нас будет встречать персонал со сведенными судорогой мимическими мышцами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных