Новая левая волна

На президентских выборах в Боливии триумфально победил Луис Арсе – представитель «Движения к социализму» (MAS) бывшего президента страны Эво Моралеса. Моралес был последним из лидеров «розовой волны» в Латинской Америке, но в 2019 г. его свергли. С 2012 г. левые терпели на континенте одно поражение за другим, и крах Моралеса выглядел окончательным завершением левого эксперимента в регионе. The Wall Street Journal назвала произошедшее «демократическим прорывом», хотя левый президент вынужден был уйти под давлением армии, а новые власти сразу начали применять насилие. Дональд Трамп заявил, что США «аплодируют» боливийским военным. Переворот в Боливии поддержали и либеральные критики Трампа. «Так произойдет и у нас, – пообещал Алексей Навальный. – Люди хотят, чтобы сменялась власть».