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Новая левая волна

Победа соратника Моралеса в Боливии может вызвать во всем регионе «эффект домино»
Алексей Сахнин
Луис Арсе /Juan Karita / AP

На президентских выборах в Боливии триумфально победил Луис Арсе – представитель «Движения к социализму» (MAS) бывшего президента страны Эво Моралеса. Моралес был последним из лидеров «розовой волны» в Латинской Америке, но в 2019 г. его свергли. С 2012 г. левые терпели на континенте одно поражение за другим, и крах Моралеса выглядел окончательным завершением левого эксперимента в регионе. The Wall Street Journal назвала произошедшее «демократическим прорывом», хотя левый президент вынужден был уйти под давлением армии, а новые власти сразу начали применять насилие. Дональд Трамп заявил, что США «аплодируют» боливийским военным. Переворот в Боливии поддержали и либеральные критики Трампа. «Так произойдет и у нас, – пообещал Алексей Навальный. – Люди хотят, чтобы сменялась власть».

Новые боливийские руководители разгоняли демонстрации протеста и забастовки. Армия запугивала крестьян в областях, поддерживающих MAS. Силовики организовывали экономическую блокаду нелояльных провинций. Выборы неоднократно откладывались. Кандидатов от MAS лишали регистрации, на многих нападали. Оппозиционные СМИ лишали аккредитации. Но установить диктатуру не получилось: в августе страну парализовали массовые протесты, вынудив власти назначить выборы, которые они проиграли. Кандидат от MAS получил даже больше голосов, чем Эво Моралес год назад, когда его обвиняли в фальсификациях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных